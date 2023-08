30 ember vesztette életét a mahacskalai robbanásban

Harminc ember életét vesztette, további 105 pedig megsérült, miután Mahacskala határában robbanás történt egy benzinkútnál - közölte kedden a dagesztáni katasztrófaügyi gyógyászati központ.



A hétfő éjjeli robbanásban Viktor Fiszenko, az orosz egészségügyi miniszter első helyettese szerint 13 gyerek sérült meg, tíz ember állapota súlyos. Fiszenko a történtek miatt Dagesztánba repült.



A lángok 600 négyzetméteren terjedtek el, a tűz elfojtása három és fél órájába telt több tucat embernek. A tűz hírügynökségi jelentések szerint a szomszédos járműszerelő műhelyben keletkezett, és onnan terjedt át a benzinkútra.



A töltőállomás nyolc üzemanyagtartályából kettő felrobbant. A helyszínről, egyebek között a közeli Globusz bevásárlóközpontból evakuálták az embereket.



Szergej Melikov, az Oroszországi Föderációhoz tartozó Dagesztán Köztársaság vezetője kijelentette, hogy a robbanás a benzinkúttal szemben történt, annak "okát és természetét" tisztázzák. A Nyomozó Bizottság (SZK) a biztonsági előírások több ember halálát okozó megszegése címén indított büntetőeljárását.



Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter utasítására orvoscsoport repült Mahacskalába. Alekszandr Kurenkov, a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős tárca vezetője elrendelte, hogy a rászoruló sérülteket szállítsák át moszkvai kórházakba. Ennek érdekében Mahacskalába vezényelt egy mentőorvosokat és pszichológusokat szállító Il-76-os repülőgépet.



Melikov gyásznapot rendelt el a régióban. A balesetben meghalt áldozatok családjai egymillió rubel (jelenlegi árfolyamon 3,7 millió forint) fájdalomdíjban részesültek a helyi hatóságoktól.

