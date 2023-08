Robbanás egy mahacskalai benzinkútnál, 27 ember meghalt - videók

Huszonhét ember életét vesztette, további 66 pedig megsérült, miután Mahacskal határában robbanás történt egy benzinkútnál - közölte kedd hajnalban a dagesztáni katasztrófaügyi gyógyászati központ.



A hétfő éjjel történt robbanásban Viktor Fiszenko, az orosz egészségügyi miniszter első helyettese szerint 13 gyerek sérült meg, tíz ember állapota súlyos



A lángok 600 négyzetméteren terjedtek el, a nyílt égés elfojtása három és fél órájába telt 260 embernek. A helyszínről, egyebek között a közeli Globusz bevásárlóközpontból evakuálták az embereket.



Szergej Melikov, az Oroszországhoz tartozó Dagesztán Köztársaság vezetője kijelentette, hogy a robbanás a benzinkúttal szemben történt, annak "okát és természetét" tisztázzák. A Nyomozó Bizottság (SZK) a biztonsági előírások több ember halálát okozó megszegése címén indított eljárását.



Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter utasítására egy orvoscsoport repült Mahacskalába. Alekszandr Kurenkov, a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős tárca vezetője elrendelte, hogy a rászoruló sérülteket szállítsák át moszkvai kórházakba. Ennek érdekében készültségbe helyeztek egy Il-76-os repülőgépet.

