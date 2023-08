Ukrajnai háború

Bahmut melletti területek visszavételéről számolt be az ukrán védelmi miniszter helyettese

Az ukrán erők három négyzetkilométert szabadítottak fel a Donyeck megyei Bahmutnál - jelentette be hétfőn Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes.



Kiemelte, hogy összesen már negyven négyzetkilométert vett vissza az ukrán hadsereg orosz erőktől a bahmuti csatározások déli szárnyán. Megjegyezte, hogy az oroszok az elmúlt héten megpróbálták visszaszerezni elvesztett pozícióikat Bahmuttól nyugatra, Kliscsijivka, Andrijivka és Kurgyumivka településeknél.



Maljar elmondta azt is, hogy az ukrán csapatok sikereket értek el a donyecki régió déli részén, Urozsajne településnél, valamint tovább nyomulnak előre a Zaporizzsja megyei Melitopol és Bergyanszk irányába. Megerősítette, hogy az ukrán hadsereg "sikeresen teljesítette feladatát" a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partján, a dél-ukrajnai Herszon megyében.



Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára kijelentette az X közösségi oldalon, hogy Oroszországnak nincsenek valódi tervei az általa megszállt ukrán területek helyreállítására. Szerinte Oroszország célja az, hogy az elfoglalt területeket tartósan ökológiai katasztrófa sújtotta "szürke zónává, egy összoroszországi szemétlerakóvá, művelésre és életre alkalmatlan területté alakítsák". Mivel katonailag képtelen legyőzni Ukrajnát, Oroszország harctéri kudarcait a felperzselt föld taktikájával igyekszik kompenzálni - vélekedett a tisztségviselő.



Danyilov kifejezte meggyőződését arról, hogy Oroszország nem tervezi a vállalkozások újraindítását Ukrajna ideiglenesen megszállt területein. Ehelyett - szavai szerint - a még működő vállalkozásokat is kritikus állapotba akarják hozni. A létfontosságú infrastrukturális létesítményeket pedig "technológiai fegyverként" készülnek felhasználni annak érdekében, hogy maximális akadályokat állítsanak a védelmi erők támadóműveletei elé - vélekedett a védelmi tanács titkára.



Mihajlo Fedorov ukrán digitális fejlesztési miniszter a Telegramon arról számolt be, hogy 235 millió hrivnyát, azaz csaknem 2,2 milliárd forintot kezdtek el gyűjteni tízezer drón beszerzésére, és az első három órában már több mint 35 millió hrivnya (327 millió forint) gyűlt össze csak lakossági adományokból. A miniszter hozzátette, hogy a drónokat külföldről készülnek megvásárolni.