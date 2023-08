Bűncselekmény

A Wagnert népszerűsítő oroszokat vettek őrizetbe Lengyelországban

A Wagner orosz magánhadsereget népszerűsítő matricák terjesztése miatt két orosz állampolgárt vettek őrizetbe Lengyelországban - közölte hétfőn Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter.



A két gyanúsított Krakkóban és Varsóban terjesztette a propagandaanyagokat. Mindkét férfit a többi között kémkedéssel gyanúsították meg, és ideiglenes letartóztatásba helyezték, miután a lengyel Belbiztonsági Ügynökség (ABW) a rendőrséggel együttműködve őrizetbe vette őket - derül ki a Kaminski bejegyzéséből a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon.



A belügyminisztérium sajtóosztálya később arról értesítette a PAP lengyel hírügynökséget: a gyanúsítottak, Alexej T. és Andrej G. múlt csütörtökön krakkói, majd pénteken varsói házfalakat plakátoztak ki a Wagner-csoport logóját tartalmazó matricákkal.



A közösségi médiában az előző napokban elérhető információk és fényképek szerint az A5-ös méretű matricákon a logón kívül a "We are here. Join us" (Itt vagyunk. Csatlakozz hozzánk) felirat látható, valamint egy orosz nyelvű honlaphoz vezető QR-kód is.



A belügyminisztériumi közleményben olvasható, hogy a két orosznál összesen háromezer darab ilyen jellegű, Moszkvában beszerzett anyagot találtak, ebből mintegy 300 matricát sikerült kihelyezniük.



Tevékenységükről folyamatosan fényképes dokumentációt készítették, ennek alapján akár 500 ezer rubelt (mintegy 1,7 millió forint) kaphattak a közlemény szerint.



Alexej T. és Andrej G. azt tervezte, hogy szombaton elhagyják Lengyelországot. Őrizetbe vételük után a krakkói ügyészség szervezett bűnözéssel és korrupció elleni harccal foglalkozó részlegén hallgatták ki őket.



Karol Borchólski, a lengyel ügyészség sajtóosztályának munkatársa közölte a sajtóval, hogy a két férfit egyebek között a külföldi hírszerzés javára folytatott kémkedéssel, egy terrorista bűntettek elkövetését célzó, nemzetközi fegyveres bűnszervezetben való részvétellel, valamint tiltott nemzetközi zsoldoscsoportba való verbuválással gyanúsították meg. Az említett tettekért tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.



Borchólski úgy látja: a gyanúsítottak tevékenysége az Európai Unióval és a NATO-val szemben folytatott hibrid hadviselés egyik elemét képezte. A két orosz feltételezhetően más európai városokban, így Berlinben és Párizsban is hasonló tevékenységet folytatott, és további akciókat terveztek - közölte az ügyész.



Az ukrajnai háborúban bevetett orosz katonai magáncég, a Wagner Fehéroroszországba való áttelepítése miatt Varsó megerősítette a fehérorosz határ védelmét, vezető lengyel politikusok pedig arra figyelmeztetettek, hogy a zsoldosokat felhasználhatják a lengyel-fehérorosz határ destabilizálására.