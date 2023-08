Konfliktus

Kína nagyon berágott Tajvan alelnökének amerikai látogatása miatt

A kínai külügyminisztérium elítélte William Lai tajvani alelnök szombati amerikai látogatását, és fogadkozott, hogy megtorlást foganatosít. Peking vasárnapi nyilatkozatában megismételte, hogy ellenzi a Washington és Tajpej közötti diplomáciai kommunikáció minden formáját.



Lai, akit erős esélyesnek tartanak a januári tajvani elnökválasztás megnyerésére, szombaton késő este érkezett New Yorkba, amit hivatalosan csak rövid megállónak jelöltek ki, mielőtt Paraguayba utazott volna, hogy részt vegyen a dél-amerikai ország új elnökének beiktatásán.



Egy meg nem nevezett külügyminisztériumi szóvivő által vasárnap kiadott közleményben Peking kijelentette, hogy "határozottan ellenzi a "tajvani függetlenség" szeparatistáinak bármilyen névvel vagy bármilyen ürüggyel tett látogatását az Egyesült Államokban". Hozzátette, hogy Lai "ízig-vérig bajkeverő", és hogy az Egyesült Államokba való érkezése "súlyosan sérti az Egy Kína elvét", és "súlyosan aláássa Kína szuverenitását és területi integritását".



Hozzátette, hogy "Kína szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket", és hogy "határozott és erős intézkedéseket" fog hozni a nemzeti érdekek védelmében.



New Yorkba érkezésekor Lai az X-en (korábban Twitter) azt írta, hogy "alig várja, hogy találkozzon a barátaival és részt vegyen a tranzitprogramokon". A diplomata várhatóan egy New York-i fogadáson találkozik majd külföldön élő tajvaniakkal - jelentette vasárnap a The Guardian című brit lap egy, az utazásról tudó névtelenül nyilatkozó személyre hivatkozva.



A forrás hozzátette, hogy Lai "visszafogottan" kívánja tartani a látogatást, és nem fog hivatalos tárgyalásokat folytatni amerikai törvényhozókkal. Lai hazautazása során San Franciscóban is megáll, ahol várhatóan találkozik Laura Rosenbergerrel, a Tajvani Amerikai Intézet elnökével - amelyet általában Washington de facto tajpeji nagykövetségének tekintenek.



Lai rövid amerikai látogatására akkor kerül sor, amikor Peking és Washington a világ két legnagyobb gazdasága közötti hosszú ideje tartó feszültséget követően megpróbálja javítani kapcsolatait.



A hónap elején Washington hivatalos meghívást intézett Wang Yi kínai külügyminiszterhez, ami a feltételezések szerint előfutára volt a Joe Biden és Xi Jinping vezetők közötti, még az idén esedékes találkozónak.



Washington hivatalosan elismeri az "Egy Kína" elvet, amely szerint Tajvan Kína része. Washington azonban informális diplomáciai kapcsolatokat tart fenn Tajpejjel, emellett fegyverekkel is ellátja.