Illegális bevándorlás

Támogatja-e Ön a Közel-Keletről és Afrikából érkező illegális bevándorlók ezreinek befogadását?

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy októberben népszavazást kíván tartani, amelyen megkérdezik a választókat, támogatják-e az illegális bevándorlók beáramlását az Európai Unió (EU) migránsok áthelyezésére vonatkozó javaslatának részeként.



"Támogatja-e Ön a Közel-Keletről és Afrikából érkező illegális bevándorlók ezreinek befogadását az európai bürokrácia által bevezetett kényszerbetelepítési mechanizmus keretében?" - kérdezte Morawiecki a közösségi médiára feltöltött videójában. A rövid felvételen égő autók és más nyugat-európai erőszakos cselekmények jelenetei is szerepeltek.



"Azt akarják, hogy ez Lengyelországban is megtörténjen? Azt akarjátok, hogy ne legyetek többé a saját országotok urai?" - kérdezte Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt vezetője a videóban.



A várhatóan októberben, a parlamenti választásokkal párhuzamosan megrendezésre kerülő népszavazásra azután kerül sor, hogy az uniós belügyminiszterek azt javasolták, a tagállamok osszák meg a felelősséget a megfelelő engedély nélkül beutazó migránsok elhelyezéséért. A terv ellen többek között Lengyelország és Magyarország emelt kifogást.



A jelenlegi európai menekültügyi rendszer azután vált vizsgálat tárgyává, hogy több mint egymillióan jutottak be a blokkba - többségük Szíriából -, ami túlterhelte az Olaszországhoz és Görögországhoz hasonló országokban működő feldolgozási és elhelyezési rendszereket, és politikai válságot váltott ki.



A lengyel hatóságok mintegy egymillió ukrán menekültet is befogadtak, akik a Moszkva által az országban indított katonai offenzíva kezdetét követően menekültek el hazájukból. Az ukrán menekültekkel ellentétben azonban - akik többnyire fehérek és keresztények - a túlzott bevándorlás lengyel ellenzői azt állítják, hogy a migránsok veszélyeztethetik az ország kulturális identitását.



Lengyelországot általában nem tekintették a papírok nélküli migránsok beutazó országának vagy célországának egészen két évvel ezelőttig, amikor a menedékkérők Fehéroroszország felől kezdték el átlépni az uniós állam határát. Varsó válaszlépésként 186 kilométer hosszú falat épített a határon, valamint erőteljesen, mintegy 2000 katonára és 5000 határőrre növelte katonai jelenlétét a térségben.