Konfliktus

Brutális terrorveszély leselkedik Svédországra

A brit kormány azt tanácsolta a Svédországba utazó állampolgároknak, hogy a szélsőséges erőszak fokozott veszélye miatt "legyenek óvatosak".



"A terroristák nagy valószínűséggel megpróbálnak támadásokat végrehajtani Svédországban. A támadások válogatás nélkül történhetnek, beleértve a külföldiek által látogatott helyeket is" - áll a brit külügyminisztérium vasárnap közzétett utazási tanácsában.



A közlemény hozzáteszi, hogy a svéd hatóságok már "számos tervezett támadást meghiúsítottak és számos letartóztatást hajtottak végre".



A svéd rendőrség honlapja szerint a terrorizmus kockázata jelenleg 3-as szintű, ami azt jelenti, hogy "fokozott a veszély".



Henrik Landerholm, Svédország nemzetbiztonsági tanácsadója a brit utazási tanácsok változását tudomásul vevő nyilatkozatában elismerte, hogy a közelmúltban történt Korán-égetések miatt romlott a biztonsági helyzet.



Július végén két keresztény iraki menekült megtaposott egy Korán-kópiát és felgyújtott néhány oldalt a svéd parlament előtt. A férfiak már két korábbi alkalommal is hasonlóan ellentmondásos cselekményt hajtottak végre. Az incidens felháborodást váltott ki a muszlim többségű országokban, Irak kiutasította a svéd nagykövetet, és visszahívta saját követét Stockholmból.



Svédországban a szólásszabadságról szóló törvények megengedik a szent szövegek elégetését, de a nemzetközi tiltakozások miatt iszlamista visszahatástól tartanak.



A svéd kormányt bírálták, amiért nem volt hajlandó a gyűlölet-bűncselekményekről szóló törvényt kiterjeszteni a Korán meggyalázására, arra hivatkozva, hogy az ilyen változtatások sértenék a véleménynyilvánítás szabadságát.



Augusztus elején Ulf Kristersson miniszterelnök elismerte, hogy a svéd kormány napi kapcsolatban áll a hírszerző szolgálatokkal "egy megtorló terrortámadás veszélye miatt", hozzátéve, hogy a Korán-égetések miatt Svédország a terrorcsoportok "lehetséges célpontjából" "kiemelt célponttá" vált.



Kristersson azt is elmondta, hogy kormánya olyan törvényt fontolgat, amely lehetővé tenné a rendőrség számára, hogy megállítsa a muszlim szent könyv elégetését olyan esetekben, amikor nemzetbiztonsági fenyegetés áll fenn.



Az orosz Állami Duma elítélte Stockholmot az ilyen nyilvános cselekmények engedélyezése miatt, azt állítva, hogy a városi hatóságok teljes mértékben tisztában voltak azzal, hogy akciójuk a vallási és etnikai feszültségek fokozódásához vezet.