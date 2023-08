Ukrajnai háború

Az ukrán hadsereg dróntámadások elhárítását jelentette Odessza megyében

Orosz rakéta- és dróncsapásokat hiúsított meg az ukrán hadsereg a dél-ukrajnai Odessza megyében vasárnap este, három ember megsebesült - derült ki a helyi hatóságok tájékoztatásából.



Az ukrán hadműveleti parancsnokság a Telegramon azt írta, háromszor érte támadás Odessza térségét, 15 drónt és nyolc Kalibr típusú rakétát vetettek be az orosz erők, azonban valamennyi támadást meghiúsította a légvédelem.



Az ukrán hadsereg közlése szerint egy kiképzőintézmény kollégiumát és egy üzlethelyiséget rongáltak meg az "Odessza központját célzó" megsemmisített rakéták törmelékei. Az első jelentések szerint "egy szupermarket három alkalmazottja megsebesült".



Több épület ablaka betört, a közelben parkoló autók is megrongálódtak a lökéshullám következtében, két helyen tűz is keletkezett.