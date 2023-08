Ukrajnai konfliktus

Orosz régiók felett lőttek le ukrán drónokat

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek több településérők jelentettek a helyi hatóságok vasárnap ukrán tüzérségi támadást. 2023.08.14 04:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Ukrajnával határos Belgorod megye légterében három, Kurszk megye felett pedig egy ukrán drónt lőtt le a légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.



A tárca szerint a drónokat a hajnali órák és kora délután között semmisítették meg. A támadások személyi sérülést és anyagi kárt nem okoztak.



Roman Sztarovojt, Kurszk megye kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy ukrán belövések következtében Volfino községben három civil sebesült meg.



Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek több településérők jelentettek a helyi hatóságok vasárnap ukrán tüzérségi támadást. A közlések értelmében Donyecket kazettás lőszerrel lőtték.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve visszavert ukrán támadásokról számolt be. A tábornok az elmúlt egy nap alatt a frontvonalon elszenvedett ukrán veszteséget mintegy 545 főben nevezte meg, akik közül szerinte több mint háromszázan a Donyeck környékén vívott harcokban esett el vagy sebesült meg.



Konsenkov a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök közül megnevezte egyebek között a 9. hadtest előretolt vezetésipontját a Zaporizzsja megyei Orehivnál, egy drónirányító központot a donyecki régióban lévő Pervomajszke környékén, valamint egy helikoptert és hat harckocsit.



Vlagyimir Rogov, a több mint 70 százalékban orosz ellenőrzés alá került Zaporizzsja megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának tagja vasárnapi Telegram-bejegyzésében elismerte, hogy az ukrán hadseregnek sikerült behatolnia Urozsajne községbe és a település északi részén megvetnie a lábát. A tisztségviselő szerint, aki a helyzetet nehéznek és aggasztónak nevezte, az ukrán félnek ezt kéthetes harcok árán sikerült elérnie, amelyek során négy elit tengerészgyalogos rohamcsoportjából kettőt elveszített, valamint páncélozott járműveiből is többet.



Megjegyezte, hogy Urozsajne az úgynevezett az egyik fél által sem ellenőrzött "szürke zónában" van. Gyenyisz Pusilin, a donyecki régió Moszkva által megbízott vezetője csütörtökön arról tett bejelentést, hogy az ukrán erőket kiverték a faluból.