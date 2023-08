Tűz ütött ki egy dél-franciaországi lakóépületben, többen meghaltak

Kigyulladt vasárnapra virradóra egy lakóépület a dél-franciaországi Grasse városában, hárman meghaltak, huszonegy ember megsérült - jelentette a France Info hírcsatorna.



Jean-Christophe Demarte tűzoltóparancsnok azt közölte, három sérült állapota súlyos. A tűz nem terjedt át más épületekre.



Reggeli sajtóértesülések szerint a tüzet szinte teljesen megfékezték.

Three people die and seven are injured in a fire that erupts in a residential building in the #FrenchRiviera city of #Grasse, firefighters say.https://t.co/fdCgTc6k6X