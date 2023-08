Tűzvész

Hawaii-on tovább kutatnak a tűzvész áldozatai után - videók

A száraz bozótban és erős szélben a lángok rendkívül gyorsan terjedtek, és volt, akit menekülés közben értek utol, a szerencsések a tengerben találtak menedéket a tűz elől. 2023.08.13 09:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombaton is több helyen küzdöttek bozóttüzekkel a Hawaiihoz tartozó Maui szigetén a tűzoltók, miközben a lángok által felemésztett Lahaina városában tovább folytatták a romok átkutatását, amelyek között újabb holttesteket találtak, így 80 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma.



A Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (Federal Emergency Management Agency) összesítése szerint az újjáépítéshez mintegy 5,52 milliárd dollárra (mintegy 1850 milliárd forint) lesz szükség Lahaina városában, amelynek történelmi központja szinte teljesen elpusztult.



A település egykor a Hawaii Királyság fővárosa volt, és a sziget egyik legnagyobb turisztikai látványossága, évente kétmillió látogatóval.



A 13 ezres kisvárosba pénteken visszatérhettek a lakók, hogy felmérjék a tulajdonukban esett károkat, a hatóságok ugyanakkor az éjszakai órákra kijárási tilalmat rendeltek el, a mobiltelefon-szolgáltatás és áramszolgáltatás még szombaton is akadozott.



A várost kedden érte el a tűzvész, amelynek pontos keletkezési okát egyelőre vizsgálják. A beszámolók szerint a száraz bozótban és erős szélben a lángok rendkívül gyorsan terjedtek, és volt, akit menekülés közben értek utol, a szerencsések a tengerben találtak menedéket a tűz elől.



Az eddigi vizsgálat azt állapította meg, és a Hawaii vészhelyzet-kezelési központ adatai is azt mutatják, hogy a természeti katasztrófákra figyelmeztető szirénák nem léptek működésbe, valamint amikor a tűz elérte a lakott területet, akkor már részben megszűnt a mobiltelefon-szolgáltatás, a kommunikációs hálózat is részben megsemmisült.



A folyatódó mentéshez, és a károk felmérésére a washingtoni szövetségi kormány további forrásokat bocsát Hawaii rendelkezésére, miután Joe Biden elnök csütörtökön súlyos katasztrófahelyzetet hirdetett. A mentésbe már a hét első felében bekapcsolódtak a hadsereg egységei és helikopterei.



A lakott településre átterjedt bozót- és erdőtűz a Hawaii-szigetek történetének egyik legsúlyosabb és legtöbb halálos áldozatot követelő természeti katasztrófája, aminél több halottat, 150-et csak az 1946-os szökőár hagyott maga után.

🇺🇸 Lahaina Hawaii....Even the most Indoctrinated, Boot Licking, Compliant of Sheep would agree that these fires look slightly suspicious at least. Not one scorch mark on ANY of the roads. Decide for yourself 👇 pic.twitter.com/c1n7tKKbye — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@Risemelbourne) August 12, 2023

Hawaii.

We all know what this is. It is clear as day that we are not looking at a natural disaster but rather a man made one. What you see is a result of Directed Energy Weapons in action. #DEW pic.twitter.com/R2LjXnjVg0 — Stop the WEF. Unelected World Dictatorship. (@markhamowl) August 12, 2023