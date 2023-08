Illegális bevándorlás

Olasz belügyminiszter: hatalmas migrációs nyomással állunk szemben, le kell állítani az indulásokat

Korszakváltónak nevezte az Olaszországra nehezedő migrációs nyomást Matteo Piantedosi belügyminiszter, aki a befogadás nehézségeiről is nyilatkozott a Corriere della Sera című napilapnak hétfőn.



Matteo Piantedosi kijelentette, a cél az indulások leállítása.



"Megvalósítható célról van szó, amely közép- és hosszútávú kezdeményezésekkel valósítható meg a stabil és tartós megoldás érdekében. Idő kell hozzá, de sikerülni fog a kiindulási országokkal való együttműködés megerősítése segítségével is" - hangoztatta.



A belügyi tárca vezetője a Tunéziával folytatott közös munkát említette, hangsúlyozva, hogy az észak-afrikai ország hatóságai év eleje óta több mint 30 ezer illegális bevándorlót tartóztattak fel, és kemény harcot folytatnak az emberkereskedőkkel. Emlékeztetett, hogy Tunézia - ahonnan a dél-olaszországi partokra érkezők többsége elindul - nem csak Olaszország, hanem az Európai Unió számára is jelentős partnernek számít. Tunézia július 17-én írt alá szándéknyilatkozatot az Európai Bizottsággal a többi között az illegális bevándorlók feltartóztatásáról és az emberkereskedők elleni fellépésről.



A római belügyminisztérium legutolsó, pénteki adatai szerint az év eleje óta közel 92 ezren kötöttek ki, ami a 2022 ugyanazon időszakában mért több mint kétszerese. Idén júliusban több mint 22 ezren érkeztek.



Matteo Piantedosi elmondta, hogy az áprilisban bevezetett migrációs vészhelyzetet követően mintegy ezerötszázzal emelték a migránsoknak fenntartott befogadó helyek számát, és a szálláshelyek számát a következő hetekben további kétezerrel növelik. Bővítik a kiutasításra váróknak fenntartott táborokat, és helyreállítják azokat, melyeket korábban "vendégeik szétvertek".



A belügyminisztérium nyilvánosságra hozott tervei szerint ötvenezer migránsnak kell helyet teremteni a nyáron felerősödött érkezések miatt. Az embereket a tartományok között osztják szét: hatezren Lombardiába kerülnek, négyezer embert kell befogadnia Emilia-Romagnának, Piemontnak és Laziónak, miközben Veneto, Toszkána és Campania három-háromezer embernek kell, hogy helyet biztosítson.



Nicola Molteni belügyi államtitkár hétfői nyilatkozatában hangoztatta, hogy az indulások megállítása nélkül az olaszországi befogadórendszer "nagy nehézségbe" ütközhet. "Továbbra is zéró toleranciát kell tanúsítani az illegális bevándorlással szemben, és növelni kell a kiutasítási központok számát. Egy jobbközép kormánynak kemény kézzel kell fellépnie az illegális bevándorlás ellen, és nagy figyelmet, komoly befektetéseket kell fordítania a biztonságra" - hangoztatta Nicola Molteni, a Liga párt politikusa.



Hétfőn újraindult az emberek elszállítása Lampedusa szigetéről, ahol a négyszáz fős táborban még mindig több mint 2200-an vannak. Az első csoportot, száznyolcvan főt repülőgéppel vitték át a szicíliai Cataniába, mivel a hullámzó tenger miatt a komphajókkal való szállítás akadozik.