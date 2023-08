Jog

Vádat emelt Milorad Dodik ellen a boszniai szövetségi ügyészség

Az ügyészség emellett vádat emelt Milos Lukic, a boszniai Szerb Köztársaság hivatalos közlönyének megbízott igazgatója ellen is.

Vádat emelt Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen a bosznia-hercegovinai szövetségi ügyészség pénteken, mert a politikus nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidtnek, a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.



Az ügyészség emellett vádat emelt Milos Lukic, a boszniai Szerb Köztársaság hivatalos közlönyének megbízott igazgatója ellen is, mert egyetértett abban, hogy ne jelenjenek meg a főképviselő jogi aktusai a közlönyben, így azok nem léphetnek érvénybe.



Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. A nemzetközi közösség főképviselőjének intézményét is ekkor hozták létre: a megbízottnak joga van törvényeket hozni és felfüggeszteni.



A boszniai szerbek azonban már Christian Schmidt 2021-es kinevezésekor is azt mondták, hogy nem fogadják el a kinevezését, mert azt az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hagyta jóvá, ahogyan az az elődei esetében történt.



A vádat a szövetségi ügyészség a büntető törvénykönyv azon pontja alapján emelte, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének a döntéseit, emellett pedig eltiltják a hivatali tevékenységeitől is.



A büntető törvénykönyv vonatkozó pontját éppen Christian Schmidt módosította a közelmúltban, a döntés hátterében pedig éppen a boszniai szerb politikusok kijelentései és lépései álltak.



Milorad Dodik az utóbbi több mint húsz évben többször is kijelentette, hogy Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen, és a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia.