Hanyatt esett F-35B repülőgépet talált a szonár a tengerfenéken

Az újonnan közzétett kép közel két évvel azután készült, hogy a repülőgép lezuhant a HMS Queen Elizabeth repülőgép-hordozóról való felszállási kísérlet során.

Napvilágra került egy megdöbbentő szonárkép, amely egy brit F-35B vadászrepülőgép roncsait ábrázolja, amint a Földközi-tenger fenekén hanyatt fekszik.

A brit védelmi minisztérium egy átfogó, 148 oldalas jelentést tett közzé, amely fényt derít a balesetre, amely aggodalmakat vetett fel a repülőgép-hordozó fedélzetén a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatban annak első bevetési útja során.



A jelentés kiemelte a balesethez vezető eseménysorozatot, amelynek középpontjában egy kritikus alkatrész állt. A vizsgálat megállapította, hogy ennek a részét képező beszívónyílás a felszállás során elzáródott, ami nagyban csökkentette a hajtómű teljesítményét, ez pedig 17%-os tolóerő-csökkenést eredményezett.



Ahogy a repülőgép megközelítette a hordozó rámpáját, a pilóta megpróbálta megszakítani a felszállást, de a lendület átrepítette a gépet a peremen, ami katapultáláshoz vezetett.



Az incidens a hordozó műveleti felkészültségével kapcsolatos aggályokat is felvetett. A jelentésből kiderült, hogy a HMS Queen Elizabeth fedélzetén tartózkodó személyzet, köztük az F-35B pilóták és karbantartók nem rendelkeztek megfelelő képzéssel a tengeri műveletekhez, ami hozzájárult a balesethez. A személyzet fáradtsága, amelyet a műveletek megterhelő üteme és a COVID-19-cel kapcsolatos elszigeteltség is súlyosbított, tovább rontotta a készenlétet.



A jelentés megállapításai aláhúzták a nagy teljesítményű repülőgépek hordozófedélzetről történő üzemeltetésének kihívásait. Mivel az Egyesült Királyság flottájában csak korlátozott számú F-35B van, és a beszerzéssel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak, egy repülőgép elvesztése egy kiemelt jelentőségű bevetés során kérdéseket vetett fel a nemzet védelmi képességeivel kapcsolatban.