Állatvédelem

Lőtt sebekkel találtak egy elpusztult delfint Horvátországban

Screenshot

Lőtt sebekkel találtak egy elpusztult delfint a közép-dalmáciai Solta-sziget partjainál - közölte a horvát közszolgálati televízió pénteken.



A gazdasági minisztérium közleménye szerint a tengeri emlős tetemét vizsgálatnak vetik alá, a boncolását az Igazságügyi és Közigazgatási Állatorvosi Intézet végzi. Amennyiben kiderül, hogy az állat az okozott sebek miatt pusztult el, az illetékes hatóságok nyomozást indítanak az ügyben.



A közönséges delfin az egyik legelterjedtebb faj az Adriai-tengerben, és szigorúan védett. Fürge és gyors úszó, sebessége elérheti az óránként 45 kilométert is. Barátságos, társaságkedvelő állat. A kisebb testű delfinek csoportjába tartozik, legfeljebb 230 centiméterre nő meg és átlagban 30 évet él. Megölésükért 26 ezer euró pénzbírság is kiszabható.



A hónap elején fürdőzőkre támadó teknősökről számolt be a horvát sajtó Ciovo-sziget közelében. Azóta kiderült, hogy egy álcserepesteknősről volt szó, amely nagy számban él az Adriai-tengerben, támadni viszont csak akkor szokott, amikor veszélyben érzi magát. Később megjelent egy videofelvétel is, amelyen a támadások helyszínének közelében két férfi megkínoz egy teknőst a tengerben, miközben az teljes erejéből menekülni próbál. A spliti rendőrség egy dalmát portálnak megerősítette, hogy vizsgálatot indítottak a kegyetlen fürdőzők felkutatására.