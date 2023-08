Erőszak

Élőben közvetítette, ahogy kivégezte feleségét, majd ámokfutásba kezdett egy boszniai férfi - videó

Három embert megölt, majd önmagával is végzett pénteken Bosznia-Hercegovinában egy férfi, aki a volt felesége meggyilkolását élőben is közvetítette a közösségi médiában.



A bosznia-hercegovinai ügyészség tájékoztatása szerint az északkelet-boszniai Gradacacban az ismert testépítő előbb megölte volt feleségét, majd menekülés közben két további emberrel - egy férfival és a fiával - is végzett, három továbbit - köztük egy rendőrt - pedig megsebesített, végül - miután a rendőrség felfedte hollétét - öngyilkos lett.



Nermin Sulejmanovic péntek reggel hívta fel magára a figyelmet, amikor az Instagramon bejelentette, hogy követői hamarosan egy gyilkosságot láthatnak élőben. Ezután pedig elővett egy fegyvert, majd egy nő homlokához tartotta, és tüzelt. A rendőrség megállapította, hogy a nő az elkövető exfelesége volt.

