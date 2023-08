Háború

A Nyugat nem tudja legyőzni Oroszországot - Vucic

Az ukrajnai konfliktus ma már "a kimerülés háborúja", és nincs könnyű megoldás a láthatáron - jelentette ki a szerb elnök. 2023.08.11 14:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hiábavaló minden nyugati erőfeszítés, hogy Ukrajna a harctéren győzedelmeskedjen Oroszország felett - jelentette ki csütörtökön Aleksandar Vučić szerb elnök, aki béketárgyalásokra szólította fel Moszkvát és Kijevet.



A Happy TV-nek nyilatkozva Vučić kijelentette, hogy bár a nyugati országok masszív katonai segítséget nyújtanak Ukrajnának, "most már világos, hogy semmi értelme sincs", és a konfliktus "könnyű befejezése" sincs a láthatáron.



"Fárasztó háború folyik, és a Nyugat minden ereje ellenére Oroszországot nem fogják legyőzni a csatatéren" - vélekedett a szerb vezető.



Vučić megjegyezte, hogy bár "nem biztos abban, hogy Oroszországnak politikai értelemben mi a haszna", a legjobb eredmény az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünet lenne. "Látom, hogy néhány arab országból kezdeményezések érkeznek, remélem, hogy valami közelebb visz minket a békéhez" - mondta az elnök, hozzátéve, hogy az ellenségeskedések beszüntetése Joe Biden amerikai elnöknek is érdekében állna, hogy 2024-ben újraválasszák.



"A gazdaság azonnal fellendülne, az energiaárak drámaian csökkennének. Minden sokkal könnyebb lenne. Szerintem tudja, hogy az amerikai választások kulcskérdése a gazdaság" - mondta Vučić.



Kijelentette azt is, hogy ugyanez igaz lenne Oroszországra és Ukrajnára is, amelyek az elnök szerint "kimerültek", bár megjegyezte, hogy Moszkva "jobban bírja a nyugati szankciókat, mint azt sokan várták".



Júniusban a szerb államfő az ukrajnai konfliktus esetleges eszkalálódására figyelmeztetett, mondván, hogy Kijev sokat hangoztatott offenzívája - amely Oroszország szerint nem nyert teret - erős választ válthat ki Moszkva részéről.



Vučić megjegyzései a közelmúltban Dzsiddában megrendezett, szaúdi vendéglátással egybekötött csúcstalálkozót követően hangzottak el, amelyen mintegy 40 ország tisztviselői vettek részt. Bár a listán szerepelt Ukrajna, néhány nyugati támogatója, például az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, valamint Moszkva partnerei a BRICS-csoportból (Brazília, India, Kína és Dél-Afrika), maga Oroszország nem kapott meghívást. Moszkva azzal érvelt, hogy részvétele nélkül minden béketárgyalás értelmetlen.



Bár a csúcstalálkozó nem zárult hivatalos közleménnyel, a Wall Street Journal beszámolója szerint Ukrajna tartózkodott a békeformulájának erőltetésétől, amely az orosz csapatok kivonását követeli meg minden olyan területről, amelyet Kijev sajátjának vall. Ukrajna azonban tagadta, hogy feladta volna tervét, amely elutasít minden kompromisszumot a területeket illetően Moszkvával.