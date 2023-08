Diplomácia

Fogolycsere keretében börtönből házi őrizetbe szállítottak át öt amerikai állampolgárt Iránban

Kétoldalú tárgyalások eredményeként az iráni hatóságok házi őrizetbe helyeztek át öt olyan amerikai állampolgárt, akit kémkedés vádjával ítéltek el és börtönöztek be - erősítette meg csütörtökön a washingtoni Fehér Ház.



Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője közölte: azon dolgoznak, hogy mind az öt ember hazajusson az Egyesült Államokba, de a tárgyalások sikere érdekében további részleteket nem mondhat. Annyit hozzátett viszont, hogy a kormány az amerikaiak letartóztatását továbbra is jogtalannak tartja, annak soha nem lett volna szabad megtörténnie.



Csütörtökön a New York Times számolt be arról, hogy a Biden-kormány fogolycsere-megállapodást kötött Iránnal, aminek keretében Irán az Egyesült Államokban bebörtönzött állampolgáraiért cserébe elengedi a részben iráni származású öt amerikait, valamint a teheráni kormány hozzájuthat ahhoz a hatmilliárd dollárjához, amelyet az amerikai szankciók részeként Dél-Koreában befagyasztottak.



Az értesülés szerint a fogolycserében érintett öt amerikai állampolgár közül négyet most engedtek ki a börtönből, egyiküket pedig már korábban, és mind az öt ember egy teheráni szállodában várja, hogy felszállhasson egy repülőgépre; ez néhány hét múlva történhet meg.



A Fehér Ház három amerikai állampolgár nevét hozta nyilvánosságra az öt érintettből, 2015 és 2018 között tartóztatták le őket, és mindhármukat 10 évi börtönbüntetésre ítélték kémkedés vádjával. Az érintettek között van befektetési szakértő, üzletember és tudós.



Az iráni külügyminiszter szerdán Teheránban annyit közölt, hogy országa készen áll egy fogolycserére az Egyesült Államokkal.