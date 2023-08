Ukrajnai háború

Ukrán városvezetés: megkezdik a Kupjanszk környéki települések lakosainak evakuálását

Az ukrán hatóságok az orosz ágyúzások egyre fokozódó hevessége miatt az Ukrajna keleti felében lévő Harkiv megyei Kupjanszk város környékén fekvő 37 településről megkezdik a lakosok kényszerevakuálását - közölte Kupjanszk katonai közigazgatása csütörtökön a Telegramon.



A tájékoztatás szerint az evakuálás kötelező jellegű, és a térség ukrán ellenőrzésű településeire vonatkozik. A parancsot szerdán írta alá a járási katonai közigazgatás megbízott vezetője, Andrij Kanasevics.



Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg humanitárius segélyre várakozó emberekre nyitott tüzérségi tüzet a régióban lévő Bilozirka településen, aminek következtében hat helyi lakos megsérült. Valamennyiüket kórházba szállították, egy sérült állapota válságos.



Az ukrán légierő közölte a Telegramon, hogy csütörtökre virradó éjjel az orosz hadsereg tíz iráni gyártású Sahid támadó drónt indított Ukrajna ellen északkeleti irányból, asz oroszországi Kurszki területről. Ezek közül az ukrán erők hetet megsemmisítettek irányított légvédelmi rakéták és kézi lőfegyverek segítségével.



A légierő arról is beszámolt, hogy pilótáik az elmúlt nap folyamán több mint négytucat bevetést hajtottak végre, ebből húszat ellenséges célpontok, orosz katonai összpontosulások, fegyverzetek megsemmisítésére.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mintegy 580-nal 252 200-ra nőtt. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett egy orosz helikoptert, 16 harckocsit és 15 tüzérségi rendszert.



Az ukrán haditengerészet a Facebookon azt közölte, hogy ideiglenes folyósókat létesítettek az Ukrajna fekete-tengeri kikötőibe érkező vagy onnan induló kereskedelmi hajók számára. Figyelmeztettek ugyanakkor arra, hogy az orosz katonai fenyegetés és az aknaveszély minden útvonalon fennáll.



Az Interfax-Ukrajina hírügynökség emlékeztetett arra, hogy ezeket az útvonalakat Ukrajna már javasolta a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) intézett megkeresésében. Az IMO tanácsa elismerte Ukrajna szabad kereskedelmi hajózáshoz való jogát, amelyet a nemzetközi tengeri jog szavatol. Felszólította Oroszországot, hogy tartsa be a nemzetközi egyezményeket, és hagyjon fel a fekete-tengeri kereskedelmi hajózás akadályozásával.



"A jelzett útvonalakat elsősorban az orosz invázió tavaly februári kezdete óta az ukrán Csornomorszk, Odessza és Pivdennij kikötőkben veszteglő polgári hajók kijutásának lehetővé tételére létesítették. A tengeri folyosókon azok a hajók haladhatnak át, amelyek tulajdonosai, illetve kapitányai hivatalosan is megerősítik, hogy készek a jelenlegi körülmények között hajózni" - emelte ki a haditengerészet közleményében.

A hírügynökség beszámolója szerint az ukrán élelmiszert szállító utolsó hajó július 16-án hagyta el Odessza kikötőjét. Július 17-én Oroszország egyoldalúan kilépett a gabonaegyezményből, az orosz erők pedig napokon át sorozatos támadásokat intéztek a kikötő infrastruktúrája ellen, hogy meggátolják az ukrán élelmiszerek világpiacra jutását. A világ, köztük az afrikai országok vezetői felszólították Oroszországot, hogy hagyjon fel az élelmiszerekkel való zsarolással, és ne akadályozza az ukrán agrárexportot.