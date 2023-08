Belpolitika

A Biden-család pénzt kapott Oroszországtól - Kongresszus

A képviselőház ellenőrző bizottsága szerdán olyan számlákat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint Hunter Biden, Joe Biden jelenlegi amerikai elnök fia pénzt kapott Oroszországtól, Ukrajnától és Kazahsztántól.



A bizottság azt állítja, hogy 20 millió dollárnyi külföldi forrásból származó kifizetést azonosított Hunter Biden cégénél, amelyet leírásuk szerint fedőszervként használtak, hogy hozzáférést adjanak el a "Biden-hálózathoz", amíg apja Barack Obama alelnöke volt (2009-2017).



"Joe Biden alelnöksége alatt Hunter Biden "márkaként" adta el őt, hogy milliókat kaszáljon kazahsztáni, oroszországi és ukrajnai oligarcháktól. Úgy tűnik, hogy a Biden-hálózathoz, beleértve magát Joe Bident is, való hozzáférésen kívül semmilyen valódi szolgáltatást nem nyújtottak. Hunter Biden pedig úgy tűnik, hogy teljesített" - mondta a bizottság elnöke, James Comer, egy Kentucky állambeli republikánus.



A harmadik banki feljegyzés, amelyet Comer eddig nyilvánosságra hozott, egy 2014. február 14-i átutalást mutat "Jelena Baturina orosz oligarchától" a Rosemont Seneca Thornton, egy Hunter Biden és üzleti partnere, Devon Archer által vezetett fedőcég részére - állítja a bizottság.



Egy másik feljegyzésből kiderül, hogy Biden és Archer is bekerült a Mykola Zlochevsky által vezetett ukrán gázipari vállalat, a Burisma Holdings igazgatótanácsába, fejenként évi 1 millió dollárért. A Burisma már korábban is fizetett Bidennek tanácsadóként, de őt és Archert az igazgatótanácsba hívta meg egy találkozó után, amelynek házigazdája Zlochevsky és a Burisma vállalati titkára, Vadim Pozharsky volt 2014 tavaszán az olaszországi Comói-tónál.



"Az akkori alelnök, Joe Biden nem sokkal az első kifizetéseik után Ukrajnába látogatott" - jegyezte meg a bizottság, és Hunter azt állította, hogy a látogatás "értéket" adott, amelyet ő nyújtott a vállalatnak.



A harmadik figyelemre méltó tranzakcióra 2014 áprilisában került sor, amikor a "kazahsztáni oligarcha" Kenes Rakishev 142 300 dollárt utalt át a Rosemont Seneca-nak. Másnap a vállalat pontosan ugyanezt az összeget fizette ki Hunter Bidennek egy sportkocsiért. Hunter februárban találkozott Rakishevvel egy washingtoni szállodában.



"Hunter Biden több millió dolláros kifizetéseket kapott Yelena Baturinától, Burismától és Kenes Rakishevtől. Biden alelnök 2014 és 2015 tavaszán Washingtonban vacsorázott velük" - mutatott rá a bizottság.

Joe Biden volt az Obama-kormányzat Ukrajna-politikájának irányítója a 2014-es kijevi Majdan-puccsot követően, és egy 2018-as washingtoni rendezvényen híresen eldicsekedett azzal, hogy egy ügyészt kirúgott azzal, hogy hitelgaranciák visszatartásával fenyegetőzött. A szóban forgó ügyész Burisma ügyében nyomozott. Amikor Donald Trump akkori elnök a Kijevvel folytatott 2019-es tárgyalásokon felhozta az esetet, a képviselőházi demokraták felelősségre vonták, arra hivatkozva, hogy ez valahogyan sértette az amerikai törvényeket.