Háború

Biden korlátozza az amerikai befektetéseket a kínai technológiai iparban

Joe Biden amerikai elnök aláírta a kínai technológiai vállalatokba történő amerikai befektetéseket korlátozó rendeletet, "aggodalomra okot adó országnak" bélyegezve a népköztársaságot, miközben azt állítja, hogy az amerikai üzleti vállalkozások kizsákmányolására törekszik.



A Fehér Ház szerda este közleményben jelentette be a lépést, mondván, hogy a rendelet értelmében az amerikai cégeknek értesíteniük kell a pénzügyminisztériumot bizonyos kínai technológiai cégekbe történő befektetésekről, míg egyes tranzakciókat egyenesen megtiltanak.



"Ez a program arra fog törekedni, hogy megakadályozza, hogy az aggodalomra okot adó külföldi országok kihasználják az amerikai befektetéseket a technológiák e szűk körébe, amelyek kritikus fontosságúak az amerikai nemzetbiztonságot veszélyeztető katonai, hírszerzési, megfigyelési és kibernetikai képességek fejlesztésének támogatásához" - állította a közlemény, azt állítva, hogy a tisztviselők fenntartják Washington "régóta fennálló elkötelezettségét a nyílt befektetések mellett".



A rendelet az "érzékeny technológiákkal", köztük a mesterséges intelligenciával, a félvezetőkkel és a kvantumszámítástechnikával foglalkozó kínai vállalatokra vonatkozik. Amerikai részről a politika nagyrészt a tengerentúli üzleti tevékenységet folytatni kívánó magántőke- és kockázati tőkebefektetési cégeket célozza.



A kínai kereskedelmi minisztérium később az új szabályokkal kapcsolatban "komoly aggodalmának" adott hangot, ugyanakkor kijelentette, hogy "fenntartja magának a jogot, hogy válaszul intézkedéseket hozzon".



"Reméljük, hogy az amerikai fél tiszteletben tartja a piacgazdaság törvényeit és a tisztességes verseny elvét, nem akadályozza mesterségesen a globális gazdasági és kereskedelmi cseréket és együttműködést, és nem gördít akadályokat a világgazdaság fellendülése és növekedése elé" - mondta a minisztérium.



Biden végrehajtási rendelete a fejlett számítógépes chipek korábbi exportellenőrzésére épült, és odáig ment, hogy nemzeti vészhelyzetet hirdetett Peking "gyors" technológiai fejlődésével szemben, azt állítva, hogy azok "szokatlan és rendkívüli fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára".



A döntés az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi viták közepette született, a Fehér Ház korábban más kínai cégek, köztük a Huawei és a ZTE Corp. távközlési óriáscégek ellen is lépéseket tett. Pekingi tisztviselők Biden hivatalba lépése óta többször is elítélték az Egyesült Államok kereskedelmi és technológiai politikáját, és a külügyminisztérium szóvivője, Wang Wenbin kijelentette, hogy Washington "politizálta, instrumentalizálta és fegyverként használta a technológiai kérdéseket, és megpróbálta meghiúsítani más országok technológiai fejlődését".