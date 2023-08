Háború

Lehetséges egy egész Afrikát érintő háború - volt elnöki tanácsadó

Egy nigeri katonai beavatkozás szélesebb körű háborút indíthat el - mondta szerdán a RIA Novosztyinak Antinekar al-Haszan, a megbuktatott elnök, Mohamed Bazoum politikai tanácsadója.



"Nem hiszem, hogy az ECOWAS elköveti azt a hibát, hogy katonai beavatkozással lép fel Nigerben, mert ha katonai beavatkozásra kerül sor, az azt jelenti, hogy egész Afrika háborúba kerül" - mondta al-Hassan.



Bazumot július 26-án tartóztatta le egy Abdourahamane Tchiani tábornok által vezetett nigériai katonatisztekből álló csoport. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) azzal fenyegetőzött, hogy csapatokat vet be, ha nem állítják vissza a hatalomba, de a Niamey-nek küldött ultimátumuk vasárnap lejárt.



A blokk időközben lezárta a határokat, és leállított minden kereskedelmet és tranzakciót Nigerrel. Al-Hassan kijelentette, hogy ellenzi ezeket a szankciókat, "illegálisnak és törvénytelennek" nevezve azokat.



"Ellenezzük a szankciókat. Ezek a nigeri népnek ártanak, nem a juntának" - mondta.



Az új katonai kormány elutasított minden tárgyalást a megbuktatott elnökkel, akinek al-Hassan szerint esze ágában sincs lemondani. "Nem írt alá semmit, és nem készül lemondani. Inkább meghal, minthogy lemondjon" - mondta al-Hassan.



Egy állítólag a börtönből írt és a Washington Post augusztus 4-i számában megjelent véleménycikkében Bazoum az "amerikai kormányhoz és az egész nemzetközi közösséghez fordult, hogy segítsenek helyreállítani alkotmányos rendet".



Az ECOWAS katonai vezetői állítólag múlt pénteken véglegesítették háborús terveiket, de megjegyezték, hogy a tényleges beavatkozáshoz a blokk kormányainak politikai döntése szükséges. Csád és Guinea ellenezte mind a szankciókat, mind a nigeri beavatkozást, míg Burkina Faso és Mali közölte, hogy bármilyen katonai lépést Niamey ellen úgy tekintenének, mint egy hadüzenetet mindkettőjük ellen is.



A Nigerben betiltott RFI francia műsorszolgáltató szerint az ECOWAS mintegy 25 ezer fős erőt vonultat fel, amelynek nagy része a szomszédos Nigériából érkezik.



Az új katonai kormány Niameyben szerdán azzal vádolta meg Franciaországot, hogy terroristákat engedett szabadon, hogy azok megtámadhassanak egy nigeri katonai tábort, és egy destabilizációs kampány részeként megsértette az ország légterét.



Párizs tagadta, hogy terroristákat engedtek volna szabadon, vagy hogy bármilyen támadás történt volna, és kitartott amellett, hogy a francia repülőgépek a Bazoum kormányával kötött katonai egyezmény alapján tevékenykedtek Nigéria légterében. Franciaország nem volt hajlandó elismerni, hogy a tábornokok a múlt héten felmondták a megállapodást, és megfogadta, hogy továbbra is mintegy 1500 katonát tart a Száhel-övezet országában.