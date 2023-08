Kampányrendezvényen végezték ki az ecuadori elnökjelöltet - videó

Fernando Villavicencio ecuadori elnökjelöltet szerdán egy quitói kampányrendezvényen lelőtték, a tisztviselők szerint a "szervezett bűnözés" állhat a merénylet mögött.



A lövöldözés akkor történt, amikor az 59 éves politikus egy politikai gyűlésről készült távozni Ecuador fővárosában, majd a kampánytanácsadója, Carlos Figueroa megerősítette a halálát a helyi médiának, megjegyezve, hogy háromszor lőtték fejbe.



Guillermo Lasso elnök a közösségi médiában megosztott nyilatkozatában kommentálta a lövöldözést, és azt mondta, hogy "felháborodott és sokkolta Fernando Villavicencio elnökjelölt meggyilkolása". Hozzátette, hogy "a szervezett bűnözés túl messzire ment", és azt mondta, hogy a gyilkosságot fel fogják deríteni.



Az interneten olyan felvételek terjedtek el, amelyek állítólag a lövöldözés pillanatát mutatják, és több mint egy tucat lövés hallatszik, amint a biztonsági őrök a quitói gyűlést követően Villavicenciót egy járműhöz kísérik. Figueroa szerint a jelöltnek nem voltak életjelei, amikor közvetlenül a támadás után megvizsgálta, és egy közeli kórházban halottnak nyilvánították.



Az ecuadori főügyész szerint a lövöldözés egy meg nem nevezett gyanúsítottját letartóztatták, de később belehalt a rendfenntartó erőkkel folytatott "lövöldözés" során szerzett sérüléseibe. Az incidens során kilencen megsebesültek, köztük két rendőr és egy helyi képviselőjelölt. A rendőrség terrorcselekménynek minősítette a lövöldözést, és vizsgálatot ígért.



Nem sokkal a gyilkosság után Villavicencio pártja, a Movimiento Construye a közösségi médiában közölte, hogy "fegyveresek" támadták meg a kampányirodáját Quitóban, de további részleteket nem közölt. A párt külön közleményben követelt intézkedéseket a kormánytól, és hangsúlyozta, hogy Villavicencio halála nem maradhat "büntetlenül".



Lasso elnök megjegyezte, hogy szerda estére sürgős ülést hívott össze a legmagasabb szintű biztonsági tisztviselőkkel, hogy megvitassák az incidenst. Korábban már elítélte a szervezett bűnbandákat és a kábítószer-kereskedőket, őket okolva a közelmúltban Ecuador-szerte megnövekedett erőszakért, amely a kampány egyik fő témájává vált.



A merényletre mindössze 10 nappal a következő ecuadori elnökválasztás előtt került sor, amelyen Villavicencio hét másik jelölttel szállt volna versenybe. A volt törvényhozó és a korrupcióellenes harc hangos aktivistája a helyi média beszámolói szerint halála idején 7,5%-os támogatottságot ért el, amivel az ötödik helyen állt.

Video footage captured the moment shooting started as unknown assailants assassinated Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio at a political rally near Quito #Ecuador

pic.twitter.com/uWX51YzQ7N