Politika

Matteo Salvini: egységes európai jobbközép kell bárki kizárása nélkül

A jobbközép egysége az egyetlen lehetőség arra, hogy Európában változás következzen be, és eltávolítsuk az örökösen vezető szerepben lévő szocialistákat - jelentette ki szerdán Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga vezetője a RAI1 közszolgálati rádióban.



Ő ennek az egységes európai jobbközépnek a kialakításán dolgozik - tette hozzá.



"Az olaszok az egységes jobbközépre szavaztak a tavalyi parlamenti választásokon, és a felmérések azt mutatják, hogy továbbra is a jobbközép egységét támogatják. A jobbközép egységén dolgozom Európában is, mégpedig úgy, hogy ne legyen kizárva senki" - hangoztatta.



"Senki sem mondhatja, hogy nem tetszik neki Le Pen, nem szimpatikusak neki az osztrákok, nem preferálja a németeket, a flamandokat, a hollandokat, románokat. Demokráciában vagyunk, megvárjuk az olaszok és egész Európa lakosainak szavazatát" - hangsúlyozta a Liga vezetője.



Salvini ezzel a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) párt politikusainak azon kijelentéseire reagált, amelyekben kizárták, hogy a jövőre esedékes európai parlamenti (EP-) választásokon az olasz kormánypártok közös formációban induljanak, vagyis a Hajrá Olaszország a Salvini által vezetett Ligával és a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérekkel (FdI).



Giorgio Mule, az FI egyik európai parlamenti képviselője azt hangoztatta, hogy az Európai Néppártnak (EPP) - amelyben a Hajrá Olaszország is benne van - távolságot kell tartania még az FI olaszországi szövetségeseitől is.



Antonio Tajani, a Hajrá Olaszország alelnöke, a római kormány másik miniszterelnök-helyettese elképzelhetetlennek nevezte, hogy pártja az Alternatíva Németországért (Afd) nevű párttal vagy a Marine Le Pen nevével fémjelzett francia Nemzeti Tömörüléssel bármilyen megállapodásra jusson a 2024-es európai választásokkal kapcsolatban.



"Én nem mondok nemet semmilyen szövetségre semmilyen jobbközép politikai mozgalommal, és remélem, hogy a többiek is ugyanígy tesznek majd" - mondta Matteo Salvini.