Illegális bevándorlás

Lengyelország kétezer katonával erősíti meg a fehérorosz határ védelmét

Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter döntése nyomán kétezer katonával erősítik meg a lengyel-fehérorosz határ védelmét, ez ezer fővel több, mint amennyit ezen a héten a lengyel határőrség főparancsnoka kért - közölte szerdán Maciej Wasik belügyminiszter-helyettes.



Tomasz Praga, a lengyel határőrség főparancsnoka hétfőn ezerfős katonai kontingens vezénylését kérte a Fehéroroszországgal közös határ védelmére a növekvő migrációs nyomás miatt.



Maciej Wasik szerdán a PAP hírügynökségnek elmondta: a határőrség támogatására nem ezer, hanem kétezer katonát csoportosítanak át. A döntést a kormány biztonsági bizottsága és Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter hozta.



Az új katonák a két héten belül érkeznek Lengyelország keleti határára - jelentette be Wasik. Megerősítette: növekszik a migrációs nyomás, bár nem olyan mértékben, mint 2021-ben, amikor a lengyel-fehérorosz határszakaszon kitört a migrációs válság.



A miniszterhelyettes beszámolója szerint az összes határsértési kísérletet jelenleg a fehérorosz szolgálatok szervezik. "Amennyiben a határvonal túloldalán valódi határőrséggel, nem pedig csempészszolgálattal lenne dolgunk, a határátlépések egyáltalán nem történnének meg" - jelentette ki Wasik.



Lengyelország keleti határai védelmének megerősítését Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, a Jog és Igazságosság (PiS) kormánypárt elnöke jelentette be június végén. A döntést a Wagner orosz zsoldoscsapatok fehéroroszországi jelenlétével is összefüggésbe hozta. Jelenleg a közös határszakaszon mintegy kétezer katona és több száz rendőr támogatja a határőröket.



A migrációs nyomás miatt Lengyelország már korábban riasztórendszerrel felszerelt acélkerítést épített a fehérorosz határon.