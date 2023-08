Gazdaság

Romániában csökkent egyes az alapélemiszerek ára az árrést korlátozó kormányrendelet nyomán

Romániában csökkent egyes alapélelmiszerek átlagos fogyasztói ára, amióta hatályba lépett az árrést korlátozó sürgősségi kormányrendelet - közölte hétfőn a versenytanács.



A júniusi átlagárakhoz képest a legnagyobb mértékben a zöldség- és gyümölcsfélék esetében csökkentették áraikat az áruházláncok augusztus 1-jétől. A szőlő ára átlagosan 34 százalékkal csökkent, ezt követi a szilva (30 százalék), a burgonya (28,4 százalék), a kaliforniai paprika (27,5 százalék), a kápia paprika (25,6 százalék), a sárgarépa (24,2 százalék) és a sárgadinnye (22,2 százalék) - idézte az Agerpres hírügynökség a versenytanács közleményét.



A hús átlagára 12,1 százalékkal, a tejtermékeké 12,3 százalékkal mérséklődött augusztus 1-jén júniushoz képest. A friss hazai tej most csak 5,3 százalékkal lett olcsóbb, miután májusban jelentősebb, 20 százalékos árcsökkenést vezettek be az áruházláncok a feldolgozók és a kiskereskedők fél évre szóló önkéntes árkedvezmény-megállapodásának megfelelően.



"A vizsgálat során egyes termékeknél - például görögdinnye, csirkeszárny, hagyma és kápia paprika esetében - 40 százalékot meghaladó árcsökkenést is tapasztaltunk egyes boltokban, a sárgarépánál, szilvánál, szőlőnél és burgonyánál pedig akár 50 százalékról beszélhetünk egyes kiskereskedelmi láncok esetében" - mondta Bogdan Chiritoiu, a versenytanács elnöke.



A többi alapélelmiszer - a kenyér, az olaj, a tojás, a cukor és a kukoricadara - esetében is árcsökkenést tapasztaltak. A kereskedelmi árrés korlátozásával megcélzott termékek közül csak az almánál volt 3,6 százalékos drágulás, amit a szezonalitással - az őszi almaszürettel - magyarázott a versenytanács.



A román kormány 17 alapélelmiszer árának korlátozása érdekében június végén elfogadott sürgősségi rendelete augusztus elsején lépett hatályba. A jogszabály a következő három hónapban 20 százalékra korlátozza a feldolgozók és a kiskereskedők által alkalmazható megengedett árrést, a nagybani forgalmazók pedig (az adásvételek számától függetlenül) együttesen legfeljebb 5 százalékos haszonkulcsot számolhatnak fel.



A rendelet meghatározott összetételű és kiszerelésű fehér kenyérre, friss tehéntejre, "telemeára" (román sajtféleség), joghurtra, búzalisztre, kukoricadarára, tojásra, napraforgóolajra, csirkehúsra, sertéshúsra, friss zöldségre, gyümölcsre, burgonyára és cukorra vonatkozik. Hatályának esetleges meghosszabbításáról a tapasztalatoktól függően a három hónapos időszak végén döntenek.