Niger lezárta a légteret inváziós fenyegetés közepette - videó

Niger puccsal hatalomra juttatott kormánya "erőteljes és azonnali választ" ígért az ország légterének bármilyen megsértésére, miközben felkészült egy esetleges katonai beavatkozásra, miután vasárnap lejárt a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) által Mohamed Bazoum elnök hatalomba való visszahelyezésére kitűzött határidő.



"A szomszédos országok felől egyre nyilvánvalóbbá váló beavatkozás veszélyével szembesülve Niger légtere a mai vasárnapi naptól kezdve... további értesítésig le van zárva" - jelentette be a katonai kormány vasárnap este.



A közlemény figyelmeztetett, hogy "a légtér megsértésére irányuló bármilyen kísérlet" "erőteljes és azonnali válaszlépéseket fog eredményezni" - idézte az AFP.



A múlt hónapban katonai puccsal hatalomra került Nemzeti Hazavédelmi Tanács azt állította, hogy az ellenséges regionális erők már "a beavatkozásra való felkészülés jegyében előzetes bevetést hajtottak végre" Közép-Afrika két meg nem nevezett országában.



Az ECOWAS kemény szankciókat vezetett be, és múlt héten egyhetes ultimátumot intézett a katonai vezetőkhöz, azzal fenyegetőzve, hogy csapatokat küld Nigerbe, ha Abdourahamane Tchiani tábornok és tábornoki kabinetje nem mond le, és nem helyezi vissza Bazoum elnököt.



A határidőt azonban nem tartották be. Bár az ECOWAS több tagországának hadserege pénteken egy találkozón megállapodott egy esetleges katonai beavatkozás tervéről, a Wall Street Journal szerint a blokknak "több időre" van szüksége ahhoz, hogy felkészüljön az invázióra.



"Egyelőre fel kell építenünk egységeink erejét, mielőtt részt vennénk egy ilyen katonai akcióban" - mondta a lapnak az egyik ECOWAS-ország magas rangú parancsnoka.



A puccsisták vezetői jelentős közvéleményi támogatást élveznek, és támogatják őket Mali és Burkina Faso kormányai, amelyek mindketten a közelmúltban franciaellenes zavargások hullámában ragadták magukhoz a hatalmat. Mindkét ország megígérte, hogy az ECOWAS bármilyen invázióját az ellenük szóló hadüzenetként kezeli. A junta állítólag az orosz Wagner katonai magáncégtől is segítséget kért, de sem a Kreml, sem a Wagner-csoport nem kommentálta az állításokat.



"Mindannyian egy népként fogunk kiállni és harcolni" - mondta Mohamed Toumba tábornok, a junta vezető tisztviselője vasárnap délután a nigériai fővárosban, Niameyben tartott több ezer fős gyűlésen, és arra buzdította a támogatókat, hogy "maradjanak mozgósítva".



Közben Bazoum nyugati beavatkozásra szólított fel, azt állítva, hogy ha az USA és az ECOWAS nem segít neki visszaszerezni a hatalmat, akkor Wagner "nyílt meghívást" kap a térségbe, és az egész Közép-Száhel "orosz befolyás alá kerülhet".

Az USA és az EU a puccsot követően szankciókat vezetett be Nigerrel szemben, Franciaország pedig kijelentette, hogy támogatja az ECOWAS erőfeszítéseit, hogy Bazoumot - aki Párizs szövetségese - visszahozza a hatalomba. A francia kormány azonban nem nyilatkozott kifejezetten arról, hogy támogatja-e a közvetlen katonai beavatkozást.

WHAT you're looking at is the 30,000 capacity Niamey stadium in the capital of Niger Republic, filled to overflowing with defiant and jubilant citizens who cheered and praised the new military leadership of that country as "saviors" who delivered them from the CURSE of colonial... pic.twitter.com/KaHNjh99SQ