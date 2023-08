Nigeri válság

Szijjártó Péter: a Száhel-térségben folyamatosan romlik a biztonsági helyzet

A Száhel-térségben folyamatosan romlik a biztonsági helyzet, egyre távolabbinak tűnik Mohamed Bazoum elnök hivatalba történő visszatérése és az alkotmányos rend helyreállítása Nigerben - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a közösségi oldalán.



Szijjártó Péter a bejegyzésében figyelmeztetett, minél több idő telik el, sajnos annál nagyobb a veszélye egy külső katonai beavatkozásnak, amely tragikus hatást gyakorolna az egész térség stabilitására és biztonságára.



Mindez pedig komolyan veszélyezteti az európai biztonsági helyzetet is, hiszen a Száhel-övezet így könnyen válhat újra tömeges migrációs hullámok forrásává - tette hozzá.



"A mai napon telefonon egyeztettünk Josep Borrell-lel, az Európai Unió külügyi főképviselőjével, az Európai Bizottság alelnökével, akivel egyetértettünk, hogy európai biztonsági szempontból is kritikus fontosságú egy újabb katonai konfliktus kialakulásának elkerülése, egyúttal megerősítettük álláspontjainkat, mely szerint Bazoum elnököt tartjuk továbbra is Niger legitim vezetőjének" - írta a külgazdasági és külügyminiszter.



Magyarország kiáll a megválasztott elnök és a helyzet békés rendezése mellett - szögezte le Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.