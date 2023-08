Káoszt okozott felhívásával egy közösségi médiasztár New York belvárosában - videók

A legmagasabb szintű készültséget rendelte el New York rendőrsége pénteken, miután egy közösségi médiasztár több ezer fős tömeget csődített össze ingyen ajándékokat ígérve.



A különböző közösségi médiaoldalakon több millió követővel rendelkező Kai Cenat szerdai élő bejelentkezésében hirdette meg, hogy péntek délután egy kamionból különböző műszaki eszközöket, köztük játékkonzolokat ad ingyen annak, aki a Manhattan közepén fekvő Union Square-re kilátogat, és válaszol néhány kérdésre.



A tömeg pénteken kora délután kezdett gyülekezni a belvárosi téren, emiatt a forgalmat el kellett terelni. A rendőrség először kettes fokozatú készültséget rendelt el, hogy biztosítsa a környék rendjét, majd a legmagasabb, katasztrófák esetére fenntartott négyes készültségre emelte, mozgósítva minden rendelkezésére álló egységet, amikor a tömeg több ezresre növekedett. A nagyobb káosz elkerülése érdekében a metrók sem álltak meg a közeli állomáson.



Miközben a tömeg a téren várta, hogy kedvence megjelenjen, Cenat a Twitch nevű közösségi médiaplatformon élő bejelentkezésben úgy kommentálta a történéseket, hogy "háború van odakint". A 21 éves közösségi médiaszemélyiség később egy autóban elhagyta a helyszínt. Arról nem tudni, hogy az ígért ajándékokból bármelyik rajongó részesült volna.



A hírtelevíziók közvetítése szerint a rendőrök a tömegből többeket előállítottak, majd a hatóság később közölte, hogy a történtek miatt Kai Cenatot is őrizetbe vették.

The NYPD was completely swarmed by teenage hooligans who rioted over the Kai Cenat giveaway in Union Square. pic.twitter.com/nrNYfoYAo6

BREAKING: NYPD is responding to large gathering of teens and young adults outside Union Square Park in Manhattan. Police tells everyone to avoid the area.



pic.twitter.com/fw1ByUQI5G