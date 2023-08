Háború

Az USA Tajvant egy másik Ukrajnává változtatja

Washington egy új nagy konfliktus kirobbantására törekszik, mert a globális hegemónia kicsúszik a kezéből - mondta Vjacseszlav Volodin, Oroszország vezető parlamenti képviselője. 2023.08.05 11:47 ma.hu

Az ENSZ-nek el kell ítélnie az Egyesült Államokat, amiért fegyvereket vásárol Tajvan számára, mert ezek a "provokatív lépések" azzal a veszéllyel járnak, hogy egy Kínát is érintő súlyos konfliktust váltanak ki - jelentette ki Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke.



Szombaton a Telegramban Volodin azt állította, hogy "Washington arra készül, hogy Tajvan Ukrajna sorsát kövesse", és Joe Biden amerikai elnököt bírálta, amiért "újabb hibát követ el" azzal, hogy az Ukrajnának szánt pénz egy részéből katonai segélyt tervez nyújtani az önrendelkező szigetnek.



Az államközgyűlés elnöke a Financial Times nemrégiben megjelent jelentésére utalt, amely szerint a Fehér Ház arra készül, hogy a kongresszustól a Tajpejnek szánt fegyverzeti finanszírozás felgyorsítását kérje azzal, hogy a költségvetésben szerepel egy olyan kérés, amely Kijev Oroszország elleni harcának segítésére összpontosít.



Kifejtette, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai politikájának kudarca után most "egy új konfliktusban keresi a megváltást, miközben szembesül a hegemónia elvesztésének kockázatával".



A képviselő a továbbiakban kiemelte az amerikai gazdaságra halmozódó problémák egyre növekvő listáját, miközben emlékeztetett arra is, hogy Biden népszerűségi mutatói történelmi mélypontra zuhantak, és azt jósolta, hogy "ilyen [közvélemény-kutatási] eredményekkel nem fogja megnyerni az elnökválasztást".



Ez azt jelenti, hogy Bidennek konfliktust kellene kirobbantania Tajvan miatt, "hogy elterelje az amerikai szavazók figyelmét az USA belső problémáiról" - vetette fel Volodin, hozzátéve, hogy Washington már alkalmazott ilyen taktikát Jugoszláviában, Afganisztánban, Szíriában és Ukrajnában.



Miközben álszent módon azt hangoztatja, hogy az "Egy Kína" politikát követi, Washington mindent megtesz azért, hogy Tajvanból "Kína-ellenest" csináljon.



Ezt szem előtt tartva Volodin sürgette az ENSZ-t, hogy "ítélje el Biden provokatív akcióit" a térségben. "Ha az ENSZ képtelen a konfliktusok megelőzésére és a globális biztonság garantálására, akkor ennek a szervezetnek annyi értelme van, mint a mára már megszűnt Népszövetségnek" - mondta a közgyűlés szónoka, utalva az ENSZ elődjére, amelyet 1946-ban oszlattak fel, mert nem tudta megakadályozni a második világháborút.



Az elmúlt években az Egyesült Államok több milliárd dolláros biztonsági támogatást hagyott jóvá Tajvan számára, ami Peking elítélését váltotta ki, amely azzal vádolta Washingtont, hogy "puskaporos hordóvá" változtatta a szigetet.

Kína Tajvant szuverén területének részének tekinti, és kijelentette, hogy bár békés úton szeretne újraegyesülni a szigettel, nem zárta ki az erő alkalmazását e cél elérése érdekében. Ugyanakkor az Egyesült Államok, miközben formálisan ragaszkodik az Egy Kína politikához és elismeri az egységes kínai kormányt, ígéretet tett arra, hogy invázió esetén megvédi Tajvant.