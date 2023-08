Káosz a stockholmi afrikai kulturális rendezvényen - videó

Több mint 50 ember megsérült egy stockholmi eritreai fesztiválon történt erőszakos cselekményekben, miután kormányellenes tüntetők nagy tömege megrohamozta a rendezvényt, és zavargásokat váltott ki - közölték a hatóságok az AFP-vel.



A rendőrség közölte, hogy csütörtökön az Eritrea-Skandinávia fesztiválhoz vonultak ki, miután összecsapásokról, gyújtogatásról és vagyonrongálásról érkeztek jelentések, és az incidenst "erőszakos zavargásnak" nevezték. A helyi média szerint legalább kilenc rendőrségi busz vonult a helyszínre a tűzoltóautók és a mentők mellett.



Az Expressen szerint az Eritreát támogató kormánypárti fesztivál közelében tartott ellentüntetésen részt vevő mintegy 1000 embernek sikerült áttörnie a rendőrségi kordonokat, és a rendezvény helyszínét feldúlva, sátrakat felgyújtva és a fesztiválozókkal verekedve folytatták a rombolást. A lap megjegyezte, hogy egyesek még sátorcölöpöket is emeltek a rendőrök ellen.



Az interneten olyan felvételek terjedtek el, amelyek állítólag az összecsapásokról készültek, és amelyeken a tüntetők egy nagyobb csoportja látható, amint áttörik a rendőrségi kordont, mielőtt a fesztiválra özönlenek. Egy másik felvételen látszólag sátrak égő maradványai láthatók egy gyújtogatás után.



A rendőrség közölte, hogy a zavargások során "mintegy száz embert" tartóztattak le. Ötvenkét ember szorult valamilyen orvosi ellátásra, közülük nyolcan "súlyos sérüléseket" szenvedtek, míg összesen 15 embert szállítottak a közeli kórházakba.



A rendőrök ideiglenesen lezárták az E18-as autópálya egy szakaszát is, miután azt a felfordulás elől menekülő emberek elállták, mindkét irányban leállítva a forgalmat.



Az 1990-es évek óta évente megrendezett kulturális eseményt a svéd főváros közelében tartják, és jellemzően előadásokat, vitákat, élőzenét, ételeket és vásárt kínál. A fesztivál a múltban vitákat szított, a kritikusok azzal vádolták a szervezőket, hogy pénzügyi kapcsolatokat ápolnak az eritreai kormánnyal. A korábbi rendezvényeket Dawit Isaak svéd-eritreai újságíró és drámaíró támogatói is támadták, akit 2001 óta bírósági eljárás nélkül tartanak fogva a kelet-afrikai államban.

52 people were wounded today in Stockholm after a crowd of more than 1000 people stormed an Eritrean festival.



People attending the festival were beaten with bats and festival facilities were burned down.



4 policemen were wounded



🇪🇷🇸🇪 pic.twitter.com/azi95RZGXP