Bulvár

Kiengedték a házi őrizetből a Tate fivéreket

Feloldotta a házi őrizetet, és hatvan napra hatósági felügyeletet rendelt el pénteken a bukaresti táblabíróság a nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és bűnszövetkezet létrehozásával vádolt Andrew Tate brit-amerikai állampolgárságú influenszer és testvére, Tristan ügyében - tudatta az Agerpres hírügynökség.



A házi őrizet elleni fellebbezésnek helyt adó jogerős végzésében a táblabíróság elrendelte, hogy a vádlottak a hatósági felügyelet idején csak előzetes bírói engedéllyel hagyhatják el Bukarestet, illetve a román fővárost körülvevő Ilfov megyét, nem viselhetnek fegyvert, és nem közelíthetik meg ügyük áldozatait vagy azok családtagjait.



Ugyanezek az intézkedések érvényesek az ügy másik két vádlottjára - két román állampolgárságú fiatal nőre -, akiket bűnsegédlettel vádolnak.



Andrew és Tristan Tate, valamint két feltételezett román bűntársuk ellen júniusban emelt vádat a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). A vádirat szerint a Tate fivérek az általuk elcsábított fiatal lányokat egy Bukaresthez közeli, Ilfov megyei villában tartották fogva, szexuális tartalmú videók készítésére kényszerítettek őket, amelyeket feltöltöttek az internetre, ebből pedig a testvérpárnak jelentős bevétele származott.



Az áldozatok a nyomozóknak elmondták, hogy a villát, amelyben egy videochat-stúdió volt berendezve, fegyveresek őrizték, őket pedig arra kényszerítették, hogy az "Owned by Tate" (Tate tulajdona) feliratot tetováltassák magukra. A hatóságok által azonosított hét áldozat közül három polgári kártérítési igényt támasztva avatkozott be a büntetőperbe.



A Tate testvéreket és feltételezett bűntársaikat 2022. december 30-án tartóztatták le Bukarest Voluntari nevű elővárosában. A fivérek villájában fegyvereket és nagy összegű készpénzt találtak. Később tíz ingatlant és tizenöt luxusautót foglaltak le tőlük. Tate-ék egyik segítője korábban rendőr volt.



A közösségi médiában több mint hétmillió követővel rendelkező Andrew Tate az elhallgattatására irányuló összeesküvésnek minősítette az ellene és testvére ellen indult büntetőeljárást.



A Tate fivérek küzdősportot űztek, kick-box-versenyeken vettek részt, de főleg a közösségi médiában hívták fel magukra a figyelmet videóikkal, amelyekben rendszerint luxuskörnyezetben jelentek meg, drága autókat vezettek, és a nőkön gúnyolódó tartalmakat osztottak meg, amiért ideiglenesen ki is tiltották őket a platformokról.