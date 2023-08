A novorosszijszki hadikikötő elleni támadás elhárításáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca

Elhárítottak az orosz hadihajók egy támadást, amelyet az ukránok két tengeri drónnal kísérelt meg a novorosszijszki haditengerészeti támaszpont ellen - közölte péntek reggel az orosz védelmi minisztérium.



"Ma éjjel az ukrán fegyveres erők két tengerészeti személyzet nélküli hajóval támadási kísérletet hajtottak végre a novorosszijszki haditengerészeti támaszpont ellen. A támadáskor a legénység nélküli csónakokat vizuálisan észlelték és a haditengerészeti bázis külső útvonalszakaszát őrző orosz hajók fedélzeti fegyvereiből leadott tűzzel megsemmisítették" - áll a tárca által kiadott tájékoztatásban.



Venyiamin Kondratyjev, a krasznodari régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy az incidensnek sérültjei nem voltak és anyagi kár sem keletkezett. A kikötő környékén korlátozták a hajóforgalmat.



A Kaszpi-tengeri Csővezeték-konzorcium (KPK) által kiadott tájékoztatás szerint a Novorosszijszk melletti terminál továbbra is normál üzemmódban szállítja az olajat a kikötött tartályhajóknak, az infrastruktúrában nem keletkezett kár.



Az 1511 kilométer hosszú KPK kőolajvezeték a nyugat-kazahsztáni olajmezőket és a Kaszpi-tenger talapzatán lévő orosz mezőt köti össze a novorosszijszki tengeri terminállal. A rendszer a kazah olaj fő exportútvonala, ezen szállítják az ország vezetékes kivitelének több mint 80 százalékát. A vezeték 2022-ben 58,7 millió tonna olajat szállított és exportált, 3,3 százalékkal kevesebbet, mint 2021-ben.



Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán tíz ukrán drónt lelőtt és további négyet földre kényszerített a Krímben.



A címlapfotó illusztráció.

