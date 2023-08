Észak-Korea

Phenjan megerősítette az ENSZ-nek, hogy őrizetbe vették az Észak-Koreába szökött amerikai katonát

Phenjan megerősítette, hogy az észak-koreai hatóságok őrizetbe vették azt az amerikai katonát, aki július közepén Dél-Koreából átszökött Északra - jelentette csütörtökön a BBC hírportálja a dél-koreai ENSZ-parancsnokságra hivatkozva.



Az ENSZ-parancsnokság közlése szerint többször is kért információt a 23 éves Travis Kingről, de az észak-koreaiak most válaszoltak először. Phenjan nyilvánosan soha nem ismerte el az amerikai átszökését. Az ENSZ-parancsnokság hozzátette: nem továbbítanak további részleteket a válaszból, mert nem akarják megnehezíteni az amerikai katona kiadására irányuló erőfeszítéseket.



A két Korea közti demilitarizált zónát (DMZ) felügyelő parancsnokság - amelynek feladata a két Korea közötti tűzszünet betartásának ellenőrzése - az észak-koreai hadsereget katonai forródróton érte el.



Mielőtt Észak-Koreába szökött volna, King két hónapot töltött a dél-koreai hatóságok őrizetében testi sértés gyanúja miatt. Július 10-én engedték szabadon, és eredetileg vissza kellett volna térnie egyesült államokbeli bázisára, ahol fegyelmi eljárás vár rá.



Mivel az Egyesült Államoknak és Észak-Koreának nincs diplomáciai kapcsolata egymással, rendszerint Svédország phenjani nagykövetsége intézi Washington helyi ügyeit, de a diplomáciai képviseleten dolgozók jelenleg - a koronavírus-járvány miatt elrendelt és azóta is érvényben lévő határzár miatt - nem tartózkodnak Észak-Koreában.