Illegális bevándorlás

Mintegy harminc szíriai migránst vett őrizetbe a cseh rendőrség

Mintegy harminc illegális szíriai migránst vett őrizetbe szerdán a cseh rendőrség a német határ közelében - közölte csütörtökön az észak-csehországi Ústí nad Labemben a regionális rendőrségi szóvivő.



A kisbuszba zsúfolt migránsokat a D8-as, Prágából Drezda felé vezető autópályán egy rutinellenőrzés során fedezték fel. A kocsi 38 éves vezetőjét embercsempészet gyanújával letartóztatták, eljárás indult ellene. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik.



A cseh rendőrség szerint a szíriai migránsok Szlovákián keresztül érkeztek az országba, és Németországba szerettek volna eljutni.



A prágai kormány a közelmúltban hoszabb ideig ellenőrzéseket vezetett be a cseh-szlovák határon az illegális migránsok megállítására. Miután csökkent a határon illegálisan átkelők száma, a csehek a Pozsony által élesen bírált intézkedést visszavonták.



Ezzel szemben több német tartomány - kiemelten Szászország és Bajorország - követeli az utóbbi időben, hogy ilyen ellenőrzéseket vezessenek be a cseh-német határon. A két ország belügyminisztere néhány hete találkozott, és a témát megvitatva arra a közös álláspontra jutott, hogy a határellenőrzések egyelőre nem szükségesek.