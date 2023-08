Állatok

Agresszív teknősök támadtak meg fürdőzőket Horvátországban

2023.08.03 15:23 MTI

Fürdőzőkre támadó teknősökről számolt be a horvát sajtó a napokban, amikor a dalmáciai Ciovo szigeténél előbb egy nőt harapott meg egy állat, néhány nappal később pedig egy férfi számolt be arról, hogy alig tudott elmenekülni egy agresszív hüllő elől.



A Dnevnik.hr horvát hírportál beszámolója szerint a Ciovo szigetén nyaraló nő hátát harapta meg a teknős, és akkora sebet ejtett, hogy össze kellett varrni a harapás nyomát. Néhány nappal később egy férfi lett figyelmes egy körülbelül 50 kilogrammos, támadó, agresszív teknősre, amikor hat hónapos gyerekével játszott a vízben.



Szakértők szerint egy álcserepesteknősről lehet szó, amely nagy számban él az Adriai-tengerben, támadni viszont csak akkor szokott, amikor veszélyben érzi magát. A sekély vízbe csak akkor úszik, ha bajba kerül. Az álcserepesteknősök akár kétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az 500 kilogrammot is. Erős álkapcsuk középen horogszerűen hajlott, így képesek komoly sebet ejteni.