Trump 561 év börtönbüntetésre számíthat

Donald Trump volt amerikai elnök szerdán kijelentette, hogy a "korrupt" kormány több mint 500 évre akarja őt politikai indíttatású perekkel bezárni, és kampányadományokat kért annak bizonyítására, hogy az amerikaiak "soha nem adják meg magukat" a zsarnokságnak.



"Miután a korrupt Joe korrupt igazságügyi minisztériuma ismét alaptalanul vádolta az én személyemet, a jelentések szerint most összesen 561 év börtönbüntetéssel nézhetek szembe a baloldal boszorkányüldözése miatt" - áll Trump adománygyűjtő e-mailjében, amelyet több amerikai hírügynökség is nyilvánosságra hozott. "Crooked Joe" Trump beceneve a jelenlegi elnökre, Joe Bidenre.



"Csak EGY ÜZENETET küldhet valaki azzal, hogy 6 életre börtönbe akarja vetni az embert, és ez a FÉLELEM... A félelem, hogy ha arra az EGYEDÜLI jelöltre szavazol, aki Téged helyez ELSŐnek, akkor téged is zaklathat, vádat emelhet ellened, sőt, akár le is tartóztathat a jelenlegi marxista washingtoni rezsim" - tette hozzá az email.



Trump azzal érvelt, hogy a "végtelen boszorkányüldözés" nem róla szól, hanem arról, hogy elveszik a szabadságot az amerikaiaktól, és felszólította támogatóit, hogy "békésen álljanak mellé ezekben a sötét időkben".



Kedden Jack Smith különleges ügyész nyilvánosságra hozta a washingtoni esküdtszék 45 oldalas vádiratát, amelyben hat vádpontot fogalmazott meg a 2021. január 6-i, az amerikai Capitoliumban kitört zavargással kapcsolatban. Smith azt állította, hogy Trump tudta, hogy a 2020-as választások szabálytalanságairól szóló állításai hamisak, de továbbra is hangoztatta őket, így "a bizalmatlanság és a harag intenzív nemzeti légkörét teremtette meg, és aláásta a közvéleménynek a választások lebonyolításába vetett hitét".



Smith azt állította, hogy Trump "összeesküvései" "az Egyesült Államok szövetségi kormányának egyik alapvető funkcióját" célozták meg.



A múlt héten Smith az igazságszolgáltatás akadályozásával is megvádolta a 45. elnököt, amiért állítólag bizonyítékokat semmisített meg arról, hogy titkos dokumentumok voltak a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján. Egy New York-i bíróság szintén Trump ellen indított eljárást "üzleti feljegyzések meghamisítása" miatt a Stormy Daniels pornószínésznőnek állítólagosan kifizetett hallgatási pénzek miatt.



Trump jelenleg a republikánusok 2024-es elnökjelöltségének első számú esélyese, messze megelőzve az összes többi jelöltet. A demokraták úgy döntöttek, hogy nem tartanak vitát Biden és két jelenlegi kihívója, Robert F. Kennedy Jr. és Marianne Williamson között.



A demokraták kitartanak amellett, hogy Joe Biden jogosan nyert 81 millió szavazatot - az Egyesült Államok történetében valaha volt legtöbbet - a 2020-as választáson, és Trump minden állítása a szabálytalanságokról teljesen hamis.