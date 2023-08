Baleset

Gázrobbanásban egy ember meghalt és sokan megsérültek Valladolidban - videó

Házrobbanásban egy nő életét vesztette, tizenketten pedig megsérültek a nyugat-spanyolországi Valladolidban, amely feltehetően gázszivárgás miatt következett be szerdára virradó éjjel.



Irene Carvajal polgármester a helyszínen újságíróknak elmondta: a szerencsétlenség halálos áldozata egy 53 éves asszony, akit órákon át kerestek a tűzoltók a robbanást követően a romok között.



A kórházba szállított sérültek közül két ember, egy apa és fia állapota súlyos, mindkettőjüket intenzív osztályon ápolják égési sérülésekkel.



A négy emeletes, húsz lakásos társasház első emeletén következett be a robbanás, az épület kigyulladt, a tűzoltók több mint két óráig küzdöttek a lángokkal. A detonáció az egész háztömböt megrázta, a környező házak is megrongálódtak.



A felrobbant ház lakói nem térhettek vissza otthonukba, egyelőre hotelekben szállásolták el őket.