Háború

Ukrán tisztségviselők kijelentései miatt bekéretik a varsói ukrán nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét

Ukrán tisztségviselők több, közelmúltbeli kijelentése miatt bekéretik szerdán a varsói ukrán nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét - jelentette be Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes.



A lépés előzménye, hogy kedden bekérették a kijevi külügyminisztériumba az ottani lengyel nagykövetet a varsói államfői hivatal külügyi irodája főnökének, Marcin Przydacznak az ukrán gabonakivitelre vonatkozó kijelentése miatt.



Pawel Jablonski külügyminiszter-helyettes a PAP hírügynökséggel kedd este közölte: az ideiglenes ukrán ügyvivő bekéretésének az az oka, hogy ukrán tisztségviselők tettek bizonyos kijelentéseket, amelyek egy része Bartosz Cichocki kijevi lengyel nagykövet bekéretésére vonatkoznak, és amelyek Varsó szerint "nem helyénvalók".



"A beszélgetés nagyon őszinte lesz" - jelezte Jablonski. Közölte azt is: Vaszil Zvarics varsói ukrán nagykövet jelenleg Kijevben tartózkodik a nagyköveti értekezleten. Miután visszatér Lengyelországba, az első lehetséges időpontban őt is megbeszélésre invitálják - tette hozzá.



A kijevi lengyel nagykövet bekéretésének előzménye, hogy hétfőn Marcin Przydacz lengyel elnöki külügyi irodai vezető arról beszélt, Varsó meghosszabbíthatja az ukrán mezőgazdasági termékekkel szembeni lengyel behozatali tilalmat, és felszólította Kijevet: Oroszország által megtámadottként legyen hálás Lengyelországnak a támogatásáért.



Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedden a Twitter közösségi honlapján azt írta: "soha nem lett volna szabad" bekéretni a kijevi lengyel nagykövet, mivel Bartosz Cichocki az egyetlen külföldi nagykövet volt, aki Ukrajna megtámadása után is kijevi állomáshelyén maradt.



A nemzetközi politikában "nem fordulhatnak elő ilyen hibák, tekintettel a folyamatban lévő háborúra, valamint arra a hatalmas támogatásra, amelyet Lengyelország Ukrajnának nyújtott" - hangsúlyozta Morawiecki.



Öt közép-európai ország, köztük Lengyelország szeretné elérni, hogy az Európai Uniónak (EU) az Ukrajnából érkező gabonára vonatkozó importtilalmát legalább az év végéig meghosszabbítsák.



A jelenlegi uniós importtilalom a terv szerint szeptember 15-én lejár.



Morawiecki július végén kijelentette: Varsó nem fogja feloldani az ukrán gabona importjára vonatkozó behozatali tilalmat szeptember 15-én még abban az esetben sem, ha az EU addig nem tud megállapodni a hosszabbításról.