Háború

Mi lesz akkor, ha Zelenszkijt megölik?

Ha Zelenszkij ukrán elnököt megölnék, akkor a helyére egy magas rangú tisztviselőkből álló válogatott csapat léphetne, a jogi utódja pedig csak egy figuraként működne - jelentette hétfőn a Politico titkos forrásokra hivatkozva.



Az ország alkotmánya egyértelműen kimondja, hogy ha az elnök nem képes ellátni feladatait, akkor az ukrán parlament elnöke - jelenleg Ruszlan Sztefancsuk - veszi át a helyét. A jelentés szerint azonban ez utóbbi személyiség nem különösebben népszerű az ukrán közvélemény körében, népszerűségi mutatója mindössze 40 százalék körüli.



A lap által megkérdezett ukrán tisztviselők és elemzők szerint ez azt jelenti, hogy Zelenszkij idő előtti távozása esetén egy kormányzótanács irányítaná az országot. Bár hivatalosan Stefancsuk lenne a vezetője, a tanácsnak mások is tagjai lennének, köztük Andrej Ermak, az elnöki hivatal vezetője, Dmitrij Kuleba külügyminiszter és Alekszej Reznyikov védelmi miniszter - írja a Politico.



Valerij Zaluzsnyij, aki jelenleg Ukrajna hadseregét vezeti, a jelentés szerint várhatóan szintén megtartja posztját.



Adrian Karatnyickij, az Atlantic Council nem rezidens vezető munkatársa a Politicónak azt mondta, hogy Kijevnek "erős vezetői csapata" van, és "kollektív kormányt fogunk látni". Hozzátette, hogy ha "valami szörnyűség történne Zelenszkijjel, az nem lenne olyan meghatározó, mint gondolnánk".



A Politico ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy míg belföldön az ukrán elnökről alkotott vegyes vélemények és a nemzeti egység erős érzése miatt ez az eredmény korlátozott hatással lehet, addig nyugaton, ahol Zelenszkijt széles körben az ellenállás ikonjának tekintik, sokkolná Kijev támogatóit.



Maga az ukrán elnök 2022 májusában azt mondta, hogy Kijevnek van egy "B-terve", amely számol a halála lehetőségével, és hozzátette, hogy az ország kabinetjét két részre osztották, hogy Ukrajna ne maradjon védtelenül, ha a legrosszabb bekövetkezik.



2022 márciusában Mihail Podoljak, Zelenszkij főtanácsadója azt mondta, hogy főnöke több mint egy tucat merényletet élt túl, és a konfliktus első napjaiban több nyugati médium is azt találgatta, hogy Moszkva merényletet szándékozik elkövetni az ukrán elnök ellen.



Ugyanazon év áprilisában azonban Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára elutasította azt a feltevést, hogy Oroszországnak valaha is ilyen tervei lettek volna.