A nigeri beavatkozás 'hadüzenetet' jelentene a szomszédos államoknak

Első ízben kiadott közös közleményben figyelmeztették hétfőn a mali és a burkina fasói katonai kormányok a Nyugatot és más afrikai államokat, hogy ne avatkozzanak be a szomszédos Nigerben. Bamako és Ouagadougou (Burkina Faso fővárosa) minden ilyen lépést saját országuk elleni támadásnak tekintene - közölték.



"Bármilyen katonai beavatkozás Niger ellen Burkina Faso és Mali elleni hadüzenetnek számítana" - állt a közös közlemény negyedik pontjában, amelyet egy burkinai katonai szóvivő szándékosan háromszor is megismételt az állami televízió adásában.



Egy ilyen beavatkozás esetén a két ország kilépne a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségéből (ECOWAS), és "önvédelmi intézkedéseket hozna Niger fegyveres erőinek és népének támogatására" - áll a közleményben.



Egy Niger elleni katonai beavatkozás "az egész régiót destabilizálná, akárcsak a NATO egyoldalú líbiai beavatkozása, amely a Száhel-övezetben és Nyugat-Afrikában a terrorizmus terjedésének gyökere volt" - közölte a két kormány.



Franciaország jelenleg 1500 katonával és egy drónbázissal rendelkezik Nigerben, míg az Egyesült Államok 1100 katonával és két drónbázissal - írja a Financial Times.



A nigériai katonák Abdourahamane Tchiani tábornok vezetésével múlt szerdán buktatták meg Mohamed Bazoum elnököt. Az Afrikai Unió pénteken elítélte a puccsot, és 15 napot adott a niameyi juntának, hogy lemondjon, különben "büntetőintézkedésekkel" kell szembenéznie. Az ECOWAS vasárnap, a nigériai Abujában tartott rendkívüli ülésén saját ultimátumot adott ki, amelyben közölte, hogy "minden szükséges intézkedést megtesz a Nigeri Köztársaság alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében", beleértve az erőszak alkalmazását is, ha Bazoumot nem állítják vissza egy héten belül.



Mali és Burkina Faso elítélte az ECOWAS által szombaton bejelentett szankciókat, mint "törvénytelen, illegálismés embertelen" intézkedéseket. Közös közleményük szerint "testvéri szolidaritásukat" fejezték ki a nigériai néppel, "amely úgy döntött, hogy saját kezébe veszi sorsát, és a történelem előtt vállalja szuverenitásának teljességét".



A két egykori francia gyarmat katonai kormánya arra törekedett, hogy megszakítsa kapcsolatát Párizzsal, és orosz segítséggel építse újjá államiságát. Moszkva azonban "alkotmányellenes cselekményként" ítélte el a nigeri puccsot, és az orosz külügyminisztérium felszólította az összes felet, hogy tartózkodjanak az erő alkalmazásától.



Vasárnap Tchiani tábornok kormánya bejelentette, hogy felfüggeszti az urán és az arany exportját Franciaországba, a helyi lakosság egy részének elismerésére.



"Urániumunk, gyémántjaink, aranyunk, olajunk van, és mi rabszolgaként élünk? Nincs szükségünk a franciákra, hogy biztonságban tartsanak minket" - mondta egy kormánypárti tüntető a Wazobia Reporters helyi hírportálnak.

Niger a világ hetedik legnagyobb urántermelője, a globális termelés 4%-át adja. Az ország termelésének mintegy kétharmadát egy francia vállalat ellenőrzi.