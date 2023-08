Időjárás

Romániában a törvények módosítására lenne szükség az egyre gyakoribb viharok miatt

Romániában a törvények módosítására lenne szükség a kártérítés és lakásbiztosítás terén az egyre gyakoribb viharok miatt - nyilatkozott Dumitru Tiplea Bihar megyei prefektus az Ebihoreanul.ro hírportálnak.



A román kormány területi képviselője az egy hete, július 25-én kitört nagyváradi viharral kapcsolatban hívta fel a figyelmet a problémára, melynek kárfelmérési eljárása kedden került a prefektúra illetékes bizottságaihoz. Ezek állítják össze az iratokat, mellyel gyorssegélyt igényelnek a kormány tartalékalapjából a károk helyreállításához.



Dumitru Tiplea - aki prefektusként a megyei vészhelyzeti bizottság elnöke is - elmondta: a prefektúra összesíti az intézményeknél keletkezett kárt, de javasolja, hogy azok a polgárok is részesüljenek a beígért támogatásban, akiknek a házát megrongálta a vihar. "Mivel ezek jelenségek egyre gyakoribbak, javasolni akarjuk a vonatkozó törvények kiegészítését, hogy a természeti csapások között a viharok is szerepeljenek" - mondta a prefektus.



Tiplea elmondta, a román meteorológiai szolgálattal (ANM) is levelezett az ügyben, ugyanis a Nagyváradra lesújtó vihar erősebbnek bizonyult, mint amilyenre a meteorológusok előzetesen figyelmeztettek. Az ANM másodfokú viharriasztást adott ki, óránként 90-100 kilométeres sebességű szelet jelzett, de óránként 144 kilométeres sebességű széllökések voltak. Így nem viharról, hanem szélsőséges meteorológiai jelenségről lehet beszélni - írta a hírportál.



A pontos besorolás a kártérítés szempontjából fontos. Romániában a szélsőséges időjárás kárvallottjai egy júniusi kormányhatározat révén részesülnek gyorssegélyben, melyet az erdélyi villámárvizek nyomán hoztak. A jogszabály árvizek, heves esőzések, földcsuszamlások és ezekhez kapcsolódó "különleges meteorológiai jelenségek" esetén biztosít kártérítést az érintett lakosoknak a kár nagysága függvényében.

A hírportál szerint a viharkár a Romániában kötelező lakásbiztosításnál sem szerepel külön kategóriaként, a törvény csak az árvizet, földrengést és földcsuszamlást sorolja fel lehetséges veszélyként.



A nagyváradi polgármesteri hivatal összesítése szerint a július 25-i vihar nyomán egymillió eurós kár keletkezett a középületekben, közterületeken. Az erős szél tönkretette a város parkjait: mintegy 800 fát döntött ki, 2000-ben keletkezett töréskár. A kidőlt fák, épületekről leszakított tetőelemek 200 autót rongáltak meg, számos lakóépületben is kár keletkezett.



Florin Birta polgármester reményének adott hangot, hogy megítélik a városnak a kormánytámogatást, melyből megtörténhet a helyreállítás. "Általában a természeti csapásoknál az árvizeket említik, a viharokat nem" - emlékeztetett a törvényi hiányosságra.



Bejelentette, hogy a következőkben felmérik a megmaradt fák állapotát és zöld stratégiát hirdetnek: a következő négy évben tízezer fát ültetnek. Ezek kiválasztásakor a klímaváltozásra gondolva olyan fajták mellett döntenek, melyek jobban ellenállnak a szélsőséges időjárásnak.



Nagyváradon az elmúlt három évben 2500 fát ültettek összesen, a városvezetés most készíti elő a 2024-2027 közötti időszak feladatfüzetét, mely szerint évente ültetnének ugyanennyit.