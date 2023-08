Megkínozták és kényszerítették az amerikai-chilei újságírót az ukrán börtönben

Gonzalo Lira chilei-amerikai blogger, akit májusban tartóztatott le az ukrán hírszerzés oroszbarát szimpátiával vádolva, hétfőn újra megjelent, kínzásokról és kényszerítésekről beszámolva az interneten, miközben tárgyalására várt.



"A négy cellából kettőben, amelyben voltam, megkínoztak - a többi rab követte el" - posztolta Lira hétfő este egy 25 tweetet tartalmazó szálban, megjegyezve, hogy az előzetes letartóztatási központban (SIZO) minden kínzást "kiszerveztek" a raboknak.



"Az első cellámban megrepedt egy bordám, de nem volt vészes. A legrosszabb szakasz a negyedik cellámban volt." Június 21-én 13 órától másnap 19 óráig - 30 órán át két rab kínozta őt, és egy alkalommal "egy fogpiszkálóval kikaparták a bal szemem fehérjét, miközben azt kérdezték tőlem, hogy tudnék-e még olvasni, ha csak egy szemem lenne" - írta Lira.



Az egyik kínzót állítólag megrótták, amiért megsértette az 55 éves blogger mellkasát, mert az utasítás szerint nem hagyhatott nyomokat.



Lira fényképeket tett közzé az ellene felhozott vádakat tartalmazó dokumentumokról, azt sugallva, hogy a közösségi médiában közzétett bejegyzések és YouTube-videók miatt börtönözték be. Azt mondta, hogy az egyik videó, amely különösen felkeltette a hatóságok figyelmét, az "Ukrajna: A Primer" című videója, az Oroszországgal fennálló konfliktus hátteréről szóló magyarázata, amelyben Kijevet hibáztatta a konfliktus kiprovokálásáért.



Lira elmondása szerint azért verték és kínozták meg, mert az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) úgy gondolta, hogy ki tudja zsarolni az összes megtakarítását - ami az elkobzott számítógépeket és telefonokat is beleszámítva mintegy 100 000 dollárt tesz ki.



Miután közölték vele, hogy a közelgő tárgyaláson bűnösnek találják és 5-8 év munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélik, Lira úgy döntött, hogy elmenekül Ukrajnából és Magyarországon kér menedéket.



"Éppen akkor teszem közzé ezt a posztot, amikor a határellenőrzéshez érek" - tweetelte. "Ha a következő 12 órában nem hallotok felőlem - segítsetek! Úton vagyok egy munkatáborba! Kívánjatok szerencsét!"



A chilei nagykövetségnek tulajdonított minden törődést, amit a börtönben kapott, megjegyezve, hogy az amerikai nagykövetség "háromszor hívott fel, de csak "támogatást" adtak - üres bóvlit". Azt is felvetette, hogy az USA kiadná őt vissza Ukrajnának, mert Victoria Nuland megbízott helyettes külügyminiszter "utál engem, legalábbis ezt mondták nekem".



Az SBU május 1-jén vette őrizetbe Lírát, azzal vádolva, hogy "Oroszország fegyveres agresszióját igazoló anyagokat gyártott és terjesztett". Egy bíró elrendelte, hogy a tárgyalásig börtönben maradjon. Amikor az SBU először, 2022 áprilisában vette őrizetbe Lira-t, egy hét után vád nélkül szabadon engedték, feltehetően a nyilvánosság nyomására.

Right now, I'm about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary.



Either I'll cross the border and make it to safety, or I'll be disappeared by the Kiev regime.



This is what's happened to me over the past three months.



1/25