Erőszak

Hangszereket égettek el az afganisztáni tálibok

Hangszereket égettek a tálibok Afganisztánban arra hivatkozva, hogy a zene az "erkölcsi romlás okozója" - írta hétfőn internetes hírportálján a BBC brit műsorszolgáltató.



Több ezer dollár értékű hangszer vált füstté egy máglyán szombaton a nyugat-afganisztáni Herát tartományban.



A tálibok 2021. évi hatalomátvételük óta számos korlátozást vezettek be, betiltották a nyilvánosság előtti zenélést is.



Ahmad Szarmaszt, az afganisztáni Nemzeti Zene Intézet alapítója "kulturális népirtásnak és a zenei vandalizmusnak" nevezte a hangszerégetést.



"Afganisztán népét megfosztották a művészi szabadságtól. A heráti hangszerégetés csak egy kis példa a tálib uralom alatt Afganisztánban folyó kulturális népirtásra" - mondta Ahmad Szarmaszt a BBC-nek.



A tálib uralom alatt elhallgattak a zeneiskolák is.



Az interneten közzétett felvételek szerint a Herátban elégetett hangszerek között volt egy gitár, egy harmónium, valamint egy tabla nevű dob, továbbá erősítők és hangszórók. Az eszközök nagy részét lakodalmak helyszínéről kobozták el.



A zene minden formája tilos volt a társasági összejöveteleken, a televízióban és a rádióban a tálibok első uralma alatt, a 1996 és 2001 között.



A tálibok bukását követő két évtizedben felvirágzott a zenei élet, de az iszlamisták 2021. augusztusi visszatérése után sok zenész elmenekült az országból. Az országban maradt zenészek és énekesek bántalmazásról és hátrányos megkülönböztetésről számolnak be.



Az elmúlt két évben a tálibok az iszlám jog szigorú értelmezése szerint számos súlyos korlátozást vezettek be, melyek elsősorban a nőket sújtják, nem járathatnak középiskolába és egyetemre, és nem dolgozhatnak humanitárius szervezeteknél sem.



Július elején a tálibok elrendelték a fodrászatok és a szépségszalonok bezárását országszerte.