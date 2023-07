Újabb lövöldözés Indiana államban - egy halott, többen élet-halál között lebegnek - videó

Egy ember meghalt, 17 másik megsebesült egy lövöldözésben egy utcabálon az amerikai Indiana államban - jelentette vasárnap a helyi média.



Az eset helyi idő szerint hajnali 1 óra 14 perc körül (05:14 GMT) történt Muncie városában - jelentette a Star Press.



Az elhunyt egy 30 éves férfi, az áldozatok közül többen életveszélyes lőtt sérüléseket szenvedtek, őket helikopterrel szállították egészségügyi intézményekbe - közölte a rendőrség.



A lövöldözés állítólag egy nagyszabású partin történt Muncie S. Hackley Street és E. Willard Street környékén. Az "incidens jellege" és az "áldozatok száma" miatt több ügynökséget kértek a helyszínre.



Egy jelentés szerint a Muncie-ben található IU Health Ball Memorial Hospital 19 beteget fogadott a lövöldözésből.



A Muncie-i hatóságok szerint a lövöldözést követően nem volt közvetlen veszélyben a lakosság, és hozzátették, hogy a nyomozás folyamatban van.



"Megrendülten értesültünk erről a szörnyű incidensről, és mély részvétünket fejezzük ki a megölt fiatalember családjának és mindenkinek, aki megsérült" - közölték a muncie-i tisztviselők.

This video was sent to me from the mass shooting in Muncie. I have people reaching out to me from cities all across Central Indiana because of this madness of senseless violence. Violence anywhere is a threat to peace everywhere. pic.twitter.com/wBS9BUmj3G