Időjárás

Kegyetlen időjárás - többen meghaltak a közép-oroszországi viharokban

Legalább tíz ember meghalt és több mint hetvenen megsérültek egy heves zivatar következtében a közép-oroszországi Volga régióban - közölte vasárnap az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma (EMERCOM).



A minisztérium közleményében azt írta, hogy a legtöbb halálos áldozatot a közép-volgai régióban lévő Mariföldön jegyezték fel, ahol a szélsőséges időjárás egy kempinget pusztított a helyi tóvidék erdeiben. A tárca közölte, hogy összesen nyolc ember meghalt, 29 pedig megsérült, hozzátéve, hogy az összes sebesültet ellátják.



Korábban Jurij Zajcev, a köztársaság vezetője elmondta, hogy a halottak között három gyermek is van.



Az EMERCOM rámutatott, hogy sok turista nem vette figyelembe az időjárás-előrejelzést, és nem is regisztrált a minisztériumban, hozzátéve, hogy a tó környékén több száz kempingező volt.



A minisztérium a helyszínről készült képeket is megosztotta, amelyeken több kidőlt nagy fa látható a tábor területén szétszórva, és egy autó is látható, amely a becsapódás következtében összetört. A képeken az elsősegélynyújtók is láthatóak voltak, amint a fatörzseket fűrészelik darabokra. Összesen 93 rendőr és 30 jármű vesz részt az elhárítási munkálatokban - tette hozzá.



Az EMERCOM szerint a vihar nyolc régió 520 településén szüneteltette az energiaellátást, és mintegy 50 - részben lakó-, részben köz- - épületben keletkezett kár. Figyelmeztetett arra is, hogy a rossz időjárási időszaknak még nincs vége, és arra kérte a helyi lakosokat, hogy tartózkodjanak a túrázástól és a fürdőzéstől, valamint felszólította őket, hogy maradjanak távol a fáktól és a rozoga szerkezetektől.