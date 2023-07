Háború

Ukrán drónok támadták Moszkva pénzügyi negyedét - polgármester

Ukrán drónok támadták Moszkva Cityt, az orosz főváros pénzügyi és üzleti negyedét, ahol Európa néhány legmagasabb felhőkarcolója áll - közölte Szergej Szobjanyin polgármester vasárnap kora hajnalban.



"A Moszkva City két irodatornyának homlokzata kisebb károkat szenvedett. Nincsenek áldozatok vagy sérültek" - írta Szobjanyin rövid bejegyzésben Telegram-csatornáján.



Az orosz védelmi minisztérium később közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy összesen három drón vett részt a rajtaütésben. A Védelmi Minisztérium szerint az egyik a levegőben megsemmisült Moszkva külterületén, míg a másik kettőt a légvédelem hatástalanította, letértek az útvonalukról és "egy nem lakóépület-komplexum területén zuhantak le Moszkva városában".



A TASZSZ hírügynökség idézte a mentőszolgálatokat, amelyek szerint "robbanás történt" egy 50 emeletes épület ötödik és hatodik emelete között az "IQ negyed" komplexumban, amelyben három magas épület található. A helyi média arról számolt be, hogy a lakók hangos robbanást hallottak. Az IQ negyedben hét minisztérium és kormányzati ügynökség, köztük a kereskedelmi, a gazdasági és a távközlési minisztérium irodái találhatók.



Egy második "robbanás" az OKO II épületnél történt, amely irodákat és üzleteket tartalmaz - közölték a tisztviselők. A sürgősségi szolgálatok a TASS hírügynökségnek elmondták, hogy az első és a negyedik emelet között ablakok törtek be. Azt is elmondták, hogy egy biztonsági őr megsérült.



A Moszkvától délnyugatra fekvő Vnukovo repülőtérre érkező és onnan induló összes járatot rövid időre felfüggesztették. Moszkva másik két fő repülőterén - Domogyedovón és Szeremetyjevón - a megszokott rendben folyt a munka.



A hivatalosan Moszkvai Nemzetközi Üzleti Központnak nevezett kerületben felhőkarcolók állnak, amelyekben csúcskategóriás lakások és irodahelyiségek egyaránt találhatók. Ezek között van a Federation és az OKO komplexum, amelyek Európa második, illetve harmadik legmagasabb épületét foglalják magukban.



Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta az orosz főváros elleni dróntámadásokat. Az ország védelmi minisztériuma szerint az UAV-okat megsemmisítették vagy működésképtelenné tették, eltérítették a pályájuktól. Oroszország az ilyen támadásokat terrorcselekménynek tekinti.