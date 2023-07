Háború

Biden kirobbanthatja a harmadik világháborút - Oliver Stone

Joe Biden amerikai elnök "öngyilkos" irányt követ Ukrajnában, és "ostoba módon konfrontációba" rángathatja az Egyesült Államokat Oroszországgal - jelentette ki Oliver Stone elismert rendező egy nemrégiben tartott podcast során.



Russell Brand brit kommentátor "Stay Free" című podcastjének pénteken megjelent epizódjában Stone az ukrajnai konfliktusért az "iraki háborút kirobbantó neokonzervatív mozgalmat" tette felelőssé, amely még mindig prominens pozíciókat tölt be Biden kormányában.



"Biden egy régi hidegháborús harcos, és nagyon gyűlöli a régi Szovjetuniót, amelyet ismét összekever az Orosz Föderációval, amely nem kommunista" - folytatta Stone. "Úgy tűnik, hogy ostobán belerángat minket egy olyan hatalommal való konfrontációba, amely nem fog engedni. Ez Oroszország határai, ez az ő világuk. Ha a NATO bevonul Ukrajnába, az egy teljesen más történet."



Stone elárulta, hogy 2020-ban Bidenre szavazott, amit most már "hibának" tart.



"Azt gondoltam, hogy ő már egy idős ember, hogy megnyugszik, hogy sokkal lágyabb lesz stb." - mondta Stone, hozzátéve, hogy most már "egy olyan embert lát, aki talán nem a saját kormányát irányítja. Ki tudja?"

Stone még 2016-ban készített egy dokumentumfilmet, "Ukrajna lángokban" címmel, amelyben az Egyesült Államok szerepét magyarázta el Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökének, Viktor Janukovicsnak a 2014-es megbuktatásában. A film élesen bírálta a NATO keleti terjeszkedését, az ukrán neonácik amerikai szponzorálását, valamint a Donyeck és Luganszk elleni háborút, amelyet Janukovics USA által támogatott utódja, Pjotr Porosenko folytatott.



Az Jevromajdan puccs (Majdan felkelés), mondta Brand, "egy nagyon mély terv volt az Orosz Föderációba való behatolásra".

Stone többször is kifejezte ezt az érzést az "Ukrajna lángokban" megjelenése óta eltelt években. "2014 óta Ukrajna már nem semleges, hanem oroszellenes volt, és ez megbontotta az egyensúlyt" - mondta decemberben a Politika című szerb napilapnak, hozzátéve, hogy "minden háborúnak okai és következményei vannak".



Bár Stone Donald Trump korábbi elnök éles hangú bírálója volt, és 2020-ban demokrata ellenfelére szavazott, az ukrajnai konfliktusról alkotott nézetei egybecsengenek Trumpéval. A volt elnök és 2024-es republikánus befutó szintén ugyanazokat a neokonzervatívokat nevezte meg a konfliktus fő tervezőinek, miközben azzal vádolta meg Bident, hogy "egy harmadik világháborúba" rántja bele az Egyesült Államokat.