Oroszország készen áll a NATO-val való konfrontációra - Putyin

Oroszország "mindig készen áll bármilyen forgatókönyvre" - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton újságíróknak, kommentálva az orosz és a NATO hadserege közötti esetleges közvetlen konfrontációt. Az elnök a közelmúltban Szíriában történt, orosz és amerikai repülőgépek közeli összeütközéseivel kapcsolatos kérdésre válaszolt.



"Senki sem akarja ezt" - tette hozzá az elnök, rámutatva a meglévő konfliktusmegelőző vonalakra, amelyek lehetővé teszik az orosz és amerikai tisztek számára, hogy közvetlenül beszéljenek "bármilyen válsághelyzetről". Az, hogy ezek a vonalak még mindig működnek, azt mutatja, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktusban - tette hozzá. "Ha valaki akarja - és ez nem mi vagyunk -, akkor készen állunk" - tette hozzá Putyin.



Az orosz hadsereg 2023 eleje óta összesen 23 veszélyes incidensről számolt be, amelyben orosz és az Egyesült Államok vezette koalíció repülőgépei is érintettek voltak - mondta Oleg Gurinov admirális, a szíriai orosz egyeztető központ vezetője. A legtöbb incidens júliusban történt - tette hozzá.



Az orosz pilóták 11 esetben jegyezték fel, hogy nyugati repülőgép-célzórendszerekkel vették célba őket. Az ilyen akciók az Egyesült Államok vezette koalíció részéről a fedélzeti védelmi rendszerek automatikus bekapcsolásához vezettek, aminek következtében az orosz repülőgépek infracsapdákat dobtak ki - mondta az admirális újságíróknak.



Moszkva többször is figyelmeztette Washingtont és szövetségeseit az Oroszország és a NATO közötti esetleges közvetlen konfliktus kockázataira, különösen az Ukrajnában zajló konfliktus közepette. A Kijevnek történő folyamatos nyugati fegyverszállítások csak meghosszabbítják az ellenségeskedéseket, és a nyugati támogatókat még mélyebben belekeverednek a konfliktusba - mondta Oroszország.