Szinte mindent letarolt a robbanás a thaiföldi tűzijátékgyárban - halottak, rengeteg a sérült - videó

Legalább 10 ember meghalt, 118 pedig fizikai és égési sérüléseket szenvedett egy tűzijátékgyárban szombaton Thaiföld déli Narathiwat tartományában történt robbanás következtében, a baleset több mint 200 lakóépületet és egy helyi piacot is érintett - jelentette a thaiföldi média.



A robbanás helyi idő szerint délután három óra körül történt a Malajziával határos thaiföldi Su-ngai Kolok városban, a tűzijátékgyár egyik raktárában, ahol éppen akkor építési munkálatok folytak - jelentette a Thairath napilap.



Az előzetes rendőrségi adatok arra utalnak, hogy a robbanást egy szikra okozta, amely fémszerkezetek hegesztése közben repült bele egy doboz tűzijátékba - jelentette az újság. A robbanás okozta tüzet helyi idő szerint délután fél ötre sikerült eloltani - áll a jelentésben.



"Ma délután felrobbant egy petárdákat tároló raktár Sungai Kolokban, a legutóbbi adatok szerint kilenc halott és 115 sebesült van" - mondta az AFP hírügynökségnek Sanan Pongaksorn narathiwati kormányzó.



"A tüzet már ellenőrzés alatt tartjuk. Az előzetes vizsgálatok szerint az ok műszaki hiba az acélhegesztés során, mivel az épület építés alatt áll".



A rendőrség és a tartományi közigazgatás vizsgálatot indított az eset ügyében - tette hozzá a Thairath napilap.

